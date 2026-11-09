İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 4,81 milyar TL'ye geriledi. Satış gelirleri yüzde 7 artarken esas faaliyet kârı ve FAVÖK'te düşüş kaydedildi.

Şirket, yalnızca üçüncü çeyrekte 2,05 milyar TL net kâr elde etti.

İŞ YATIRIM'IN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 7 ARTTI

İş Yatırım'ın 2025 yılının ilk 9 ayında 1,64 trilyon TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 1,75 trilyon TL'ye yükseldi.

Buna karşılık şirketin esas faaliyet kârı, 20,42 milyar TL'den 17,50 milyar TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 14 azaldı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 20,58 milyar TL'den 16,92 milyar TL'ye düşerek yaklaşık yüzde 18 geriledi.

ISMEN'İN 9 AYLIK NET KÂRI 4,81 MİLYAR TL OLDU

Şirketin 2025 yılının ilk 9 ayında 6,23 milyar TL olan net dönem kârı, 2026 yılının aynı döneminde 4,81 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece net kârda yıllık bazda yaklaşık 1,41 milyar TL'lik düşüş kaydedildi.

ISMEN'in üçüncü çeyrekte açıkladığı 2,05 milyar TL'lik net kâr ise yılın ilk 9 ayında elde edilen toplam net kârın yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturdu.

İŞ YATIRIM'IN TOPLAM VARLIKLARI 176 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Şirketin 2025 yıl sonunda 146,34 milyar TL olan toplam varlıkları, 2026 Eylül sonunda 176,04 milyar TL'ye yükseldi. Böylece toplam varlıklarda yaklaşık yüzde 20 artış gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam yükümlülükler 99,74 milyar TL'den 127,12 milyar TL'ye çıkarak yaklaşık yüzde 27 arttı.

Şirketin özkaynakları ise 2025 yıl sonundaki 40,26 milyar TL seviyesinden 39,17 milyar TL'ye geriledi. Özkaynaklarda yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 2,7 düşüş yaşanırken bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artış kaydedildi.

ISMEN BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 1,75 trilyon TL +%7 Net dönem kârı 4,81 milyar TL -%23 Esas faaliyet kârı 17,50 milyar TL -%14 FAVÖK 16,92 milyar TL -%18

Açıklanan şirket çarpanlarına göre ISMEN'in fiyat/kazanç (F/K) oranı 5,31, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 1,06 seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri 41,61 milyar TL olarak belirtiliyor.