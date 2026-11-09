Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 659,9 milyon TL'ye yükseldi. Buna karşılık net borçta çeyreklik bazda yüzde 34 artış, özkaynaklarda ise yüzde 18 düşüş kaydedildi.

Şirketin satış gelirleri sınırlı artış gösterirken FAVÖK'teki yüzde 13'lük yükseliş dikkat çekti.

MAGEN'İN NET KÂRI 659,9 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

Margün Enerji'nin 2025 yılının ilk 9 ayında 409,8 milyon TL olan net dönem kârı, 2026 yılının aynı döneminde 659,9 milyon TL'ye çıktı.

Böylece şirketin net kârında yaklaşık 250 milyon TL'lik artış gerçekleşti.

Aynı dönemde net parasal pozisyon kazancı 1,44 milyar TL'den 2,18 milyar TL'ye yükselerek yüzde 51 arttı. Söz konusu kalemdeki artış, finansal sonuçlarda öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

MARGÜN ENERJİ'NİN SATIŞLARI YÜZDE 2 ARTTI

Şirketin 2025 yılının ilk 9 ayında 1,40 milyar TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 1,43 milyar TL'ye yükseldi.

Buna karşılık brüt kâr, 440,2 milyon TL'den 307,4 milyon TL'ye gerileyerek yüzde 30 azaldı.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemindeki 534 milyon TL seviyesinden 603,9 milyon TL'ye yükseldi. Böylece FAVÖK'te yüzde 13 artış gerçekleşti.

MAGEN'İN NET BORCU YÜZDE 34 ARTTI

Margün Enerji'nin 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda 7,62 milyar TL olan net borcu, üçüncü çeyrek sonunda 10,23 milyar TL'ye yükseldi.

Böylece şirketin net borcunda üç aylık dönemde yaklaşık 2,61 milyar TL'lik artış kaydedildi.

Aynı dönemde toplam varlıklar yüzde 3 azalarak 31,64 milyar TL'ye gerilerken dönen varlıklarda yüzde 33'lük düşüş yaşandı.

Şirketin özkaynakları ise ikinci çeyrek sonunda 16,80 milyar TL seviyesindeyken üçüncü çeyrek sonunda 13,80 milyar TL'ye geriledi. Böylece özkaynaklarda yaklaşık 3 milyar TL'lik azalış gerçekleşti.

MAGEN BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 1,43 milyar TL +%2 Brüt kâr 307,4 milyon TL -%30 FAVÖK 603,9 milyon TL +%13 Net dönem kârı 659,9 milyon TL +%61 Net parasal pozisyon kazancı 2,18 milyar TL +%51

Şirketin 9 Kasım 2026 tarihli piyasa verilerine göre hisse fiyatı 5,53 TL, piyasa değeri ise 16,3 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Fiyat/kazanç (F/K) oranı hesaplanamaz olarak gösterilirken piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 1,18 ve firma değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) oranı 38,33 seviyesinde yer alıyor.

MAGEN HİSSELERİ GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul'da MAGEN koduyla işlem gören Margün Enerji hisseleri, 9 Kasım Pazartesi gününü 5,53 TL seviyesinden tamamladı.

Paylaşılan fiyat grafiğine göre hisse, 19 Ağustos'tan bu yana incelenen dönemde 10 Eylül'de 37,24 TL ile en yüksek, 2 Kasım'da ise 4,15 TL ile en düşük seviyesini gördü.