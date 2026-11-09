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Borsa İstanbul'da 9 Kasım 2026 tarihinde 28 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. GARAN, EUREN ve MERCN en yüksek alım yapan şirketler arasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü 28 şirket, toplam 8 milyon 897 bin 854 lotluk pay geri alımı gerçekleştirdi.

Günlük geri alım miktarında Türkiye Garanti Bankası (GARAN), Europen Endüstri (EUREN) ve Mercan Kimya (MERCN) ilk üç sırada yer aldı.

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BUGÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

9 Kasım 2026 tarihinde pay geri alımı gerçekleştiren şirketler ve geri alınan hisse miktarları şöyle:

Hisse kodu Şirket Geri alınan lot
MERCN Mercan Kimya 1.000.000
SANFM Sanifoam 100.000
TABGD TAB Gıda 20.000
RNPOL Rainbow Polikarbonat 714.000
SOKE Söke Değirmencilik 10.000
BAHKM Bahadır Kimya 5.380
LXGYO Luxera GYO 50.000
AKFGY Akfen GYO 318.170
GRTHO Graintürk Holding 22.513
CATES Çates Elektrik 103.000
DAGI Dagi Giyim 100.000
ULUUN Ulusoy Un 25.000
GLYHO Global Yatırım Holding 250.000
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz 30.000
ENERY Enerya Enerji 200.000
METEN Metgün Enerji 300.681
UNLU Ünlü Yatırım Holding 105.000
EUREN Europen Endüstri 1.900.000
LIDER LDR Turizm 350.000
NETCD Netcad Yazılım 8.000
KPEKS Kapeks Kimya 10.072
ATAKP Atakey Patates 50.000
OSMEN Osmanlı Yatırım 50.000
PCILT PC İletişim 50.160
GARAN Garanti BBVA 2.635.128
MAVI Mavi Giyim 290.095
EKDMR Ekinciler Demir Çelik 100.655
OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. 100.000
TOPLAM 28 şirket 8.897.854

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN 5 ŞİRKET

Gün içinde en yüksek pay geri alımını 2 milyon 635 bin 128 lot ile Garanti BBVA gerçekleştirdi. Bankayı 1 milyon 900 bin lot ile Europen Endüstri ve 1 milyon lot ile Mercan Kimya izledi.

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Bu üç şirketin toplam geri alım miktarı 5 milyon 535 bin 128 lota ulaşırken günlük toplamın yaklaşık yüzde 63'ünü oluşturdu.

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GERİ ALIM NEDİR? NE İŞE YARAR?

Pay geri alımı, şirketlerin Borsa İstanbul'da işlem gören kendi hisselerini piyasadan satın almasıdır. Bu işlemler, hisse fiyatındaki dalgalanmaların etkisini azaltmak, piyasadaki pay miktarını düşürmek veya şirketin hisselerine duyduğu güveni göstermek amacıyla gerçekleştirilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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