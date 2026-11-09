Borsa İstanbul'da 9 Kasım 2026 tarihinde 28 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. GARAN, EUREN ve MERCN en yüksek alım yapan şirketler arasında yer aldı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü 28 şirket, toplam 8 milyon 897 bin 854 lotluk pay geri alımı gerçekleştirdi.
Günlük geri alım miktarında Türkiye Garanti Bankası (GARAN), Europen Endüstri (EUREN) ve Mercan Kimya (MERCN) ilk üç sırada yer aldı.
BUGÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
9 Kasım 2026 tarihinde pay geri alımı gerçekleştiren şirketler ve geri alınan hisse miktarları şöyle:
|Hisse kodu
|Şirket
|Geri alınan lot
|MERCN
|Mercan Kimya
|1.000.000
|SANFM
|Sanifoam
|100.000
|TABGD
|TAB Gıda
|20.000
|RNPOL
|Rainbow Polikarbonat
|714.000
|SOKE
|Söke Değirmencilik
|10.000
|BAHKM
|Bahadır Kimya
|5.380
|LXGYO
|Luxera GYO
|50.000
|AKFGY
|Akfen GYO
|318.170
|GRTHO
|Graintürk Holding
|22.513
|CATES
|Çates Elektrik
|103.000
|DAGI
|Dagi Giyim
|100.000
|ULUUN
|Ulusoy Un
|25.000
|GLYHO
|Global Yatırım Holding
|250.000
|AHGAZ
|Ahlatcı Doğal Gaz
|30.000
|ENERY
|Enerya Enerji
|200.000
|METEN
|Metgün Enerji
|300.681
|UNLU
|Ünlü Yatırım Holding
|105.000
|EUREN
|Europen Endüstri
|1.900.000
|LIDER
|LDR Turizm
|350.000
|NETCD
|Netcad Yazılım
|8.000
|KPEKS
|Kapeks Kimya
|10.072
|ATAKP
|Atakey Patates
|50.000
|OSMEN
|Osmanlı Yatırım
|50.000
|PCILT
|PC İletişim
|50.160
|GARAN
|Garanti BBVA
|2.635.128
|MAVI
|Mavi Giyim
|290.095
|EKDMR
|Ekinciler Demir Çelik
|100.655
|OZYSR
|Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.
|100.000
|TOPLAM
|28 şirket
|8.897.854
EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN 5 ŞİRKET
Gün içinde en yüksek pay geri alımını 2 milyon 635 bin 128 lot ile Garanti BBVA gerçekleştirdi. Bankayı 1 milyon 900 bin lot ile Europen Endüstri ve 1 milyon lot ile Mercan Kimya izledi.
Bu üç şirketin toplam geri alım miktarı 5 milyon 535 bin 128 lota ulaşırken günlük toplamın yaklaşık yüzde 63'ünü oluşturdu.
GERİ ALIM NEDİR? NE İŞE YARAR?
Pay geri alımı, şirketlerin Borsa İstanbul'da işlem gören kendi hisselerini piyasadan satın almasıdır. Bu işlemler, hisse fiyatındaki dalgalanmaların etkisini azaltmak, piyasadaki pay miktarını düşürmek veya şirketin hisselerine duyduğu güveni göstermek amacıyla gerçekleştirilebilir.
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