Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü 28 şirket, toplam 8 milyon 897 bin 854 lotluk pay geri alımı gerçekleştirdi.

Günlük geri alım miktarında Türkiye Garanti Bankası (GARAN), Europen Endüstri (EUREN) ve Mercan Kimya (MERCN) ilk üç sırada yer aldı.

BUGÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

9 Kasım 2026 tarihinde pay geri alımı gerçekleştiren şirketler ve geri alınan hisse miktarları şöyle:

Hisse kodu Şirket Geri alınan lot MERCN Mercan Kimya 1.000.000 SANFM Sanifoam 100.000 TABGD TAB Gıda 20.000 RNPOL Rainbow Polikarbonat 714.000 SOKE Söke Değirmencilik 10.000 BAHKM Bahadır Kimya 5.380 LXGYO Luxera GYO 50.000 AKFGY Akfen GYO 318.170 GRTHO Graintürk Holding 22.513 CATES Çates Elektrik 103.000 DAGI Dagi Giyim 100.000 ULUUN Ulusoy Un 25.000 GLYHO Global Yatırım Holding 250.000 AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz 30.000 ENERY Enerya Enerji 200.000 METEN Metgün Enerji 300.681 UNLU Ünlü Yatırım Holding 105.000 EUREN Europen Endüstri 1.900.000 LIDER LDR Turizm 350.000 NETCD Netcad Yazılım 8.000 KPEKS Kapeks Kimya 10.072 ATAKP Atakey Patates 50.000 OSMEN Osmanlı Yatırım 50.000 PCILT PC İletişim 50.160 GARAN Garanti BBVA 2.635.128 MAVI Mavi Giyim 290.095 EKDMR Ekinciler Demir Çelik 100.655 OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. 100.000 TOPLAM 28 şirket 8.897.854

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN 5 ŞİRKET

Gün içinde en yüksek pay geri alımını 2 milyon 635 bin 128 lot ile Garanti BBVA gerçekleştirdi. Bankayı 1 milyon 900 bin lot ile Europen Endüstri ve 1 milyon lot ile Mercan Kimya izledi.

Bu üç şirketin toplam geri alım miktarı 5 milyon 535 bin 128 lota ulaşırken günlük toplamın yaklaşık yüzde 63'ünü oluşturdu.

GERİ ALIM NEDİR? NE İŞE YARAR?

Pay geri alımı, şirketlerin Borsa İstanbul'da işlem gören kendi hisselerini piyasadan satın almasıdır. Bu işlemler, hisse fiyatındaki dalgalanmaların etkisini azaltmak, piyasadaki pay miktarını düşürmek veya şirketin hisselerine duyduğu güveni göstermek amacıyla gerçekleştirilebilir.

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