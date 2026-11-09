Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 9 Kasım'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayındaki net zararı 159,7 milyon TL'ye yükselirken satış gelirlerinde yüzde 46 artış kaydedildi.

Şirket, yalnızca üçüncü çeyrekte 171,4 milyon TL net zarar açıkladı.

ODINE'NİN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 46 ARTTI

Odine Solutions'ın 2025 yılının ilk 9 ayında 891,6 milyon TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 1,30 milyar TL'ye yükseldi. Böylece şirketin hasılatında yaklaşık 409,7 milyon TL'lik artış gerçekleşti.

Satış gelirlerindeki yükselişe rağmen şirketin esas faaliyet zararı büyüdü. Geçen yılın aynı döneminde 171,2 milyon TL olan esas faaliyet zararı, 2026 yılının ilk 9 ayında 216,8 milyon TL'ye ulaştı.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise negatif bölgede kalmasına rağmen iyileşme gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde eksi 37,4 milyon TL olan FAVÖK, eksi 21,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

ODINE'NİN NET ZARARI YAKLAŞIK 5,7 KATINA ÇIKTI

Şirketin 2025 yılının ilk 9 ayında 27,9 milyon TL olan net zararı, 2026 yılının aynı döneminde 159,7 milyon TL'ye yükseldi.

Böylece şirketin net zararında yaklaşık 131,7 milyon TL'lik artış yaşandı. Net zarar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5,7 katına çıktı.

ODINE'nin üçüncü çeyrekte açıkladığı 171,4 milyon TL'lik zarar da finansal sonuçlarda öne çıktı.

ODİNE SOLUTİONS'IN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ AZALDI

Şirketin 2025 yıl sonunda 3,31 milyar TL olan toplam varlıkları, 2026 Eylül sonunda 3,20 milyar TL'ye geriledi. Toplam varlıklardaki düşüş yaklaşık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam yükümlülükler 1,10 milyar TL'den 828,9 milyon TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 25 azaldı.

Şirketin özkaynakları ise 2025 yıl sonundaki 2,15 milyar TL seviyesinden 2,14 milyar TL'ye geriledi. Özkaynaklarda bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 düşüş kaydedildi.

ODINE BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 1,30 milyar TL +%46 Net dönem zararı 159,7 milyon TL Zarar yaklaşık 5,7 katına çıktı Esas faaliyet zararı 216,8 milyon TL Zarar yaklaşık %27 arttı FAVÖK -21,4 milyon TL Negatif tutar azaldı

Açıklanan şirket çarpanlarına göre ODINE'nin piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 3,30 seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri ise 7,04 milyar TL olarak belirtiliyor.

9 KASIMI ODINE NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul'da ODINE koduyla işlem gören Odine Teknoloji hisseleri, günü yüzde 6,16 değer kazancıyla 63,80 TL seviyesinden tamamladı.