Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayındaki net zararı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 61 azalarak 240,8 milyon TL'ye geriledi. Buna karşılık satış gelirlerinde yüzde 42, FAVÖK'te ise yüzde 53 düşüş kaydedildi.

Şirketin özkaynaklarının negatif bölgede kalması da finansal sonuçlarda dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

ARZUM'UN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 42 AZALDI

Arzum'un 2025 yılının ilk 9 ayında 5,63 milyar TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 3,28 milyar TL'ye geriledi. Böylece şirketin hasılatında yaklaşık 2,35 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Aynı dönemde brüt kâr, 1,73 milyar TL'den 1,06 milyar TL'ye gerileyerek yüzde 39 azaldı.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 376 milyon TL'den 177,3 milyon TL'ye düşerek yüzde 53 gerileme gösterdi.

ARZUM'UN 9 AYLIK ZARARI 240,8 MİLYON TL OLDU

Şirketin 2025 yılının ilk 9 ayında 620,9 milyon TL olan net dönem zararı, 2026 yılının aynı döneminde 240,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Böylece net zararda yıllık bazda yaklaşık 380 milyon TL'lik azalma kaydedildi.

Satış gelirleri ve operasyonel kârlılıkta yaşanan gerilemeye rağmen net zararın azalması bilançoda öne çıkan gelişmelerden biri oldu.

Şirketin net parasal pozisyon kazancı ise geçen yılın aynı dönemindeki 214,4 milyon TL'den 481,6 milyon TL'ye yükseldi. Böylece bu kalemde yüzde 125 artış gerçekleşti.

ARZUM'UN ÖZKAYNAKLARI NEGATİF BÖLGEDE

Arzum'un 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda 3,32 milyar TL olan toplam varlıkları, üçüncü çeyrek sonunda 3,17 milyar TL'ye geriledi. Toplam varlıklarda çeyreklik bazda yüzde 5 düşüş yaşandı.

Aynı dönemde dönen varlıklar yüzde 11 azalarak 2,01 milyar TL'ye gerilerken duran varlıklar yüzde 8 artışla 1,16 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin net borcu ise ikinci çeyrekteki 1,48 milyar TL seviyesinden 1,39 milyar TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 6 azaldı.

Bilançoda dikkat çeken bir diğer gelişme özkaynaklarda yaşandı. Arzum'un ikinci çeyrek sonunda eksi 546,5 milyon TL olan özkaynakları, üçüncü çeyrek sonunda eksi 373,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Böylece özkaynaklardaki negatif tutar azalmasına rağmen şirketin özkaynakları negatif bölgede kalmaya devam etti.

ARZUM BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 3,28 milyar TL -%42 Brüt kâr 1,06 milyar TL -%39 FAVÖK 177,3 milyon TL -%53 Net dönem zararı 240,8 milyon TL Zarar %61 azaldı Net parasal pozisyon kazancı 481,6 milyon TL +%125

Şirketin açıklanan piyasa verilerine göre 9 Kasım 2026 itibarıyla hisse fiyatı 1,04 TL, piyasa değeri ise 624 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Negatif özkaynaklar nedeniyle fiyat/kazanç (F/K) oranı hesaplanamazken piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı eksi 1,67 olarak gösteriliyor.

ARZUM HİSSELERİ GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul'da ARZUM koduyla işlem gören Arzum hisseleri, 9 Kasım Pazartesi gününü yüzde 1,96 yükselişle 1,04 TL seviyesinde tamamladı. ARZUM son üç aylık dönemde 18 Ağustos'ta 1,81 TL ile en yüksek, 2 Kasım'da ise 0,89 TL ile en düşük seviyesini gördü.