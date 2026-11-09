TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azalarak 2,02 milyar TL'ye geriledi. Buna karşılık satış gelirleri ve operasyonel kârlılıkta önemli artışlar kaydedildi.

Şirket, yalnızca üçüncü çeyrekte 778,9 milyon TL net kâr elde etti.

TRMET'İN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 32 ARTTI

TR Anadolu Metal'in 2025 yılının ilk 9 ayında 18,17 milyar TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 24,03 milyar TL'ye yükseldi. Böylece hasılatta yaklaşık 5,86 milyar TL'lik artış gerçekleşti.

Şirketin esas faaliyet kârı ise 3,85 milyar TL'den 6,53 milyar TL'ye yükselerek yaklaşık yüzde 70 arttı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemindeki 4,95 milyar TL seviyesinden 9,92 milyar TL'ye çıktı. Böylece FAVÖK yaklaşık yüzde 100 artarak iki katına ulaştı.

OPERASYONEL KÂRLILIK ARTTI, NET KÂR GERİLEDİ

Şirketin 2025 yılının ilk 9 ayında 3,29 milyar TL olan net dönem kârı, 2026 yılının aynı döneminde 2,02 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece net kârda yıllık bazda yaklaşık 1,28 milyar TL'lik düşüş kaydedildi.

Finansal sonuçlarda esas faaliyet kârı ve FAVÖK'teki güçlü yükselişe rağmen net kârın gerilemesi dikkat çekti. Bu ayrışmanın nedenlerinin belirlenmesi için finansal tablo dipnotlarının incelenmesi gerekiyor.

TR ANADOLU METAL'İN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ YÜKSELDİ

Şirketin 2025 yıl sonunda 64,17 milyar TL olan toplam varlıkları, 2026 Eylül sonunda 70,71 milyar TL'ye yükseldi. Böylece toplam varlıklarda yaklaşık yüzde 10 artış gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam yükümlülükler 6,84 milyar TL'den 12,17 milyar TL'ye çıkarak yaklaşık yüzde 78 arttı.

Şirketin özkaynakları ise 2025 yıl sonundaki 30,49 milyar TL seviyesinden 30,83 milyar TL'ye yükseldi. Özkaynaklarda yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 1 artış yaşanırken bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 gerileme kaydedildi.

TRMET BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 24,03 milyar TL +%32 Net dönem kârı 2,02 milyar TL -%39 Esas faaliyet kârı 6,53 milyar TL +%70 FAVÖK 9,92 milyar TL +%100

Açıklanan şirket çarpanlarına göre TRMET'in fiyat/kazanç (F/K) oranı 39,12, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 1,46 seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri 44,97 milyar TL olarak belirtiliyor.