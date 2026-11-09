Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayındaki net zararı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8,6 katına çıkarak 2,24 milyar TL'ye ulaştı. Satış gelirlerinde yüzde 2'lik sınırlı artış yaşanırken brüt kârda yüzde 66 düşüş kaydedildi.

Şirketin üçüncü çeyrekte yaklaşık 1,5 milyar TL zarar açıklaması, finansal sonuçlarda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

USAK'IN 9 AYLIK ZARARI 2,24 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Uşak Seramik'in 2025 yılının ilk 9 ayında 261,3 milyon TL olan net dönem zararı, 2026 yılının aynı döneminde 2,24 milyar TL'ye yükseldi.

Böylece şirketin net zararında yaklaşık 1,98 milyar TL'lik artış gerçekleşti.

Zarar tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 758 artarken şirketin üçüncü çeyrekte açıkladığı zarar, 9 aylık toplam zararın önemli bölümünü oluşturdu.

UŞAK SERAMİK'İN BRÜT KÂRI YÜZDE 66 GERİLEDİ

Şirketin 2025 yılının ilk 9 ayında 4,40 milyar TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 4,51 milyar TL'ye yükseldi.

Buna karşılık brüt kâr, 934,1 milyon TL'den 319,6 milyon TL'ye gerileyerek yüzde 66 azaldı.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da aynı dönemde 626,8 milyon TL seviyesinden eksi 9,9 milyon TL'ye geriledi.

Böylece şirketin operasyonel kârlılık göstergesi negatif bölgeye geçti.

USAK'IN ÖZKAYNAKLARI YÜZDE 22 AZALDI

Uşak Seramik'in 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda 14,10 milyar TL olan toplam varlıkları, üçüncü çeyrek sonunda 12,04 milyar TL'ye geriledi.

Toplam varlıklarda çeyreklik bazda yüzde 15 azalış gerçekleşirken dönen varlıklar yüzde 33 düşüşle 4,53 milyar TL'ye indi.

Şirketin net borcu ise ikinci çeyrekteki 2,77 milyar TL seviyesinden 2,69 milyar TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 3 azaldı.

Özkaynaklar da aynı dönemde 6,93 milyar TL'den 5,38 milyar TL'ye geriledi. Böylece şirketin özkaynaklarında üç aylık dönemde yaklaşık 1,55 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

USAK BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 4,51 milyar TL +%2 Brüt kâr 319,6 milyon TL -%66 FAVÖK -9,9 milyon TL Negatife döndü Net dönem zararı 2,24 milyar TL Zarar %758 arttı Net parasal pozisyon kazancı 427,5 milyon TL +%1

Şirketin 9 Kasım 2026 tarihli piyasa verilerine göre hisse fiyatı 0,42 TL, piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Fiyat/kazanç (F/K) oranı hesaplanamaz olarak gösterilirken piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 0,19 seviyesinde yer alıyor.

USAK HİSSELERİ GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul'da USAK koduyla işlem gören Uşak Seramik hisseleri, 9 Kasım Pazartesi gününü yüzde 2,44 artışla 0,42 TL seviyesinden tamamladı.

USAK hissesi, 6 Ağustos'tan bu yana incelenen dönemde 1,27 TL ile en yüksek, 30 Ekim'de ise 0,36 TL ile en düşük seviyesini gördü.