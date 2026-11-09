Masfen Enerji A.Ş. (MASFN), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 1,63 milyar TL'ye yükseldi. Satış gelirlerindeki yüzde 89'luk artış dikkat çekerken esas faaliyet kârında gerileme yaşandı.

Şirket, yalnızca üçüncü çeyrekte 580,5 milyon TL net kâr elde etti.

MASFN'NİN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 89 YÜKSELDİ

Masfen Enerji'nin 2025 yılının ilk 9 ayında 2,45 milyar TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 4,63 milyar TL'ye yükseldi.

Buna karşın esas faaliyet kârı, 1,07 milyar TL'den 995,4 milyon TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 7 düşüş gösterdi.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 1,09 milyar TL'den 1,17 milyar TL'ye yükselerek yaklaşık yüzde 8 arttı.

NET KÂR YÜKSELDİ, ESAS FAALİYET KÂRI GERİLEDİ

MASFN'nin 2025 yılının ilk 9 ayında 1,11 milyar TL olan net dönem kârı, 2026 yılının aynı döneminde 1,63 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece şirketin net kârında yaklaşık 527 milyon TL'lik artış kaydedildi.

Finansal sonuçlarda net kârdaki yüzde 48'lik yükselişe karşılık esas faaliyet kârının yüzde 7 gerilemesi öne çıktı. Bu ayrışmanın nedenlerinin belirlenmesi için finansal tablo dipnotlarının incelenmesi gerekiyor.

MASFEN ENERJİ'NİN VARLIKLARI VE ÖZKAYNAKLARI ARTTI

Şirketin 2025 yıl sonunda 11,43 milyar TL olan toplam varlıkları, 2026 Eylül sonunda 18,50 milyar TL'ye yükseldi. Böylece toplam varlıklarda yaklaşık yüzde 62 artış gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam yükümlülükler 2,80 milyar TL'den 4,43 milyar TL'ye çıkarak yaklaşık yüzde 58 arttı.

Şirketin özkaynakları ise 2025 yıl sonundaki 8,58 milyar TL seviyesinden 13,99 milyar TL'ye yükseldi. Özkaynaklarda yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 63, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 34 artış kaydedildi.

MASFN BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 4,63 milyar TL +%89 Net dönem kârı 1,63 milyar TL +%48 Esas faaliyet kârı 995,4 milyon TL -%7 FAVÖK 1,17 milyar TL +%8

Açıklanan şirket çarpanlarına göre MASFN'nin fiyat/kazanç (F/K) oranı 8,22, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 1,50 seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri 20,95 milyar TL olarak belirtiliyor.

MASFN HİSSESİ HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNÜ NASIL KAPATTI?

Borsa İstanbul'da MASFN koduyla işlem gören Masfen Enerji payları, 9 Kasım Pazartesi gününü yüzde 5,77 değer kazancıyla 37,76 TL seviyesinden tamamladı. Hissede günlük işlem hacmi 88,15 milyon TL olarak gerçekleşti.