Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 5,48 milyar TL'ye geriledi. Buna karşılık satış gelirleri ve operasyonel kârlılıkta güçlü artışlar kaydedildi.

Şirket, yalnızca üçüncü çeyrekte 2,49 milyar TL net kâr elde etti.

TRALT'IN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 35 ARTTI

Türk Altın'ın 2025 yılının ilk 9 ayında 17,33 milyar TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 23,43 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin esas faaliyet kârı ise 3,92 milyar TL'den 6,75 milyar TL'ye çıkarak yaklaşık yüzde 72 artış gösterdi.

Operasyonel performansın önemli göstergelerinden FAVÖK, geçen yılın aynı dönemindeki 4,85 milyar TL seviyesinden 10,07 milyar TL'ye yükseldi. Böylece FAVÖK'teki yıllık artış yaklaşık yüzde 108 oldu.

OPERASYONEL KÂRLILIK YÜKSELDİ ANCAK NET KÂR DÜŞTÜ

Finansal sonuçlarda dikkat çeken ayrışma, operasyonel kârlılıktaki yükselişe rağmen net dönem kârının gerilemesi oldu.

Şirketin 2025 yılının ilk 9 ayında 5,92 milyar TL olan net kârı, 2026 yılının aynı döneminde 5,48 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece net kârda yaklaşık 439 milyon TL'lik düşüş kaydedildi.

TÜRK ALTIN'IN TOPLAM BORÇLARI YÜKSELDİ

Şirketin 2025 yıl sonunda 59,48 milyar TL olan toplam varlıkları, 2026 Eylül sonunda 66,88 milyar TL'ye ulaştı.

Aynı dönemde toplam yükümlülükler 6,32 milyar TL'den 11,79 milyar TL'ye yükselerek yaklaşık yüzde 87 arttı.

Özkaynaklar ise yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 3,6 artarak 55,09 milyar TL'ye ulaştı. Bununla birlikte şirketin özkaynakları bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 geriledi.

TRALT BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 23,43 milyar TL +%35 Net dönem kârı 5,48 milyar TL -%7 Esas faaliyet kârı 6,75 milyar TL +%72 FAVÖK 10,07 milyar TL +%108

Şirketin açıklanan piyasa verilerine göre fiyat/kazanç (F/K) oranı 27,64, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 2,34 seviyesinde bulunuyor. TRALT'ın piyasa değeri 128,86 milyar TL olarak belirtiliyor.