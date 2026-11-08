Borsa İstanbul'da 2-6 Kasım haftasında 76 şirket toplam 80,9 milyon lotluk pay geri alımı gerçekleştirdi. TCELL, GARAN ve TUKAS ilk sıralarda yer aldı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri 2-6 Kasım 2026 haftasında devam etti. Haftalık geri alım verilerine göre 76 şirket toplam 80 milyon 913 bin 129 lotluk pay geri alımı gerçekleştirdi. En yüksek geri alım miktarı Turkcell (TCELL) hissesinde kaydedilirken, Garanti BBVA (GARAN) ve Tukaş (TUKAS) da ilk sıralarda yer aldı.
EN ÇOK GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER BELLİ OLDU
Geçen hafta en yüksek pay geri alım miktarı 16 milyon 318 bin 62 lotla Turkcell'de gerçekleşti. Şirket, 3 Kasım'da 3 milyon 434 bin 298 lot, 4 Kasım'da ise 12 milyon 883 bin 764 lot pay geri alımı yaptı.
Turkcell'i 8 milyon 624 bin 790 lotla Garanti BBVA ve 8 milyon 14 bin 196 lotla Tukaş takip etti.
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO) 5 milyon 98 bin 564 lot, Masfen Enerji (MASFN) ise 3 milyon 342 bin 937 lot geri alımla ilk beş şirket arasına girdi.
Bu beş şirketin toplam geri alım miktarı 41,4 milyon lota ulaşarak haftalık toplamın yaklaşık yüzde 51,2'sini oluşturdu.
GEÇEN HAFTA GERİ ALIM YAPAN HİSSELER
2-6 Kasım haftasında şirketlerin gerçekleştirdiği pay geri alımları, haftalık toplam lot miktarına göre şöyle sıralandı;
|Hisse kodu
|Geri alınan lot
|Gün sayısı
|TCELL
|16.318.062
|2
|GARAN
|8.624.790
|3
|TUKAS
|8.014.196
|4
|SVGYO
|5.098.564
|2
|MASFN
|3.342.937
|3
|RNPOL
|3.083.740
|4
|EUREN
|3.082.000
|3
|ENERY
|3.051.421
|3
|AKFGY
|2.785.365
|3
|OZGYO
|2.447.381
|1
|ARSAN
|1.809.102
|3
|BLCYT
|1.390.571
|2
|KRSTL
|1.131.600
|2
|SUWEN
|1.075.000
|2
|MERCN
|1.074.225
|2
|LIDER
|1.050.000
|2
|KOCMT
|1.000.000
|1
|YYLGD
|839.531
|4
|ULUUN
|815.820
|4
|AKFIS
|742.816
|3
|AHGAZ
|720.000
|3
|MEYSU
|658.550
|2
|LXGYO
|629.548
|5
|OSMEN
|617.979
|5
|METEN
|600.126
|3
|LMKDC
|590.934
|4
|TUREX
|550.000
|1
|ORGE
|550.000
|1
|NTHOL
|541.823
|3
|GEDIK
|515.399
|3
|AZTEK
|430.480
|2
|GUBRF
|400.000
|3
|AAGYO
|360.000
|2
|EKIM
|358.000
|2
|IZENR
|341.660
|2
|SANKO
|339.759
|5
|AKHAN
|334.895
|3
|MAVI
|324.413
|3
|KPEKS
|294.928
|3
|ZERGY
|291.877
|1
|DAGI
|290.780
|2
|NETCD
|282.110
|4
|SANFM
|280.000
|1
|BAHKM
|260.960
|4
|CVKMD
|250.000
|1
|KLYPV
|250.000
|3
|BETAE
|245.500
|2
|ADGYO
|240.000
|2
|BORSK
|231.500
|1
|MCARD
|201.278
|3
|ATAKP
|200.000
|4
|EKDMR
|196.626
|1
|OZYSR
|184.624
|1
|PCILT
|170.637
|5
|ETILR
|165.100
|3
|TATEN
|142.376
|2
|SOKE
|132.189
|3
|BOBET
|120.086
|1
|TKNKA
|100.000
|1
|ETYAT
|100.000
|1
|BNTAS
|90.000
|1
|CITAS
|75.880
|1
|TEZOL
|75.103
|2
|GIPTA
|57.336
|2
|MARBL
|50.027
|1
|ATATP
|50.000
|3
|GRTHO
|43.947
|3
|ENDAE
|38.153
|2
|DOFER
|35.000
|2
|PRKME
|30.000
|1
|TABGD
|25.000
|2
|TCKRC
|25.000
|1
|LKMNH
|17.344
|1
|ARDYZ
|16.304
|3
|FADE
|11.771
|1
|GRSEL
|1.006
|1
GERİ ALIMLARDA EN YÜKSEK MİKTAR ÇARŞAMBA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ
Haftalık dağılımda en yüksek pay geri alım miktarı 4 Kasım Çarşamba günü kaydedildi. Söz konusu tarihte 25 şirket toplam 21 milyon 118 bin 138 lotluk geri alım gerçekleştirdi.
Günlere göre geri alım miktarları şöyle;
|Tarih
|Şirket sayısı
|Toplam lot
|2 Kasım Pazartesi
|55
|21.004.476
|3 Kasım Salı
|37
|16.695.304
|4 Kasım Çarşamba
|25
|21.118.138
|5 Kasım Perşembe
|28
|10.472.266
|6 Kasım Cuma
|36
|11.622.945
|Haftalık toplam
|76 farklı şirket
|80.913.129
DÖRT ŞİRKET HAFTA BOYUNCA GERİ ALIM YAPTI
Haftanın beş işlem gününde de pay geri alımı gerçekleştiren şirketler Luxera GYO (LXGYO), Osmanlı Yatırım (OSMEN), Sanko Pazarlama (SANKO) ve PC İletişim (PCILT) oldu.
Tukaş, Rainbow Polikarbonat, Limak Doğu Anadolu Çimento, Yayla Agro, Ulusoy Un, Netcad, Bahadır Kimya ve Atakey Patates ise haftanın dört işlem gününde pay geri alımı yapan şirketler arasında yer aldı.
Pay geri alım işlemleri, şirketlerin daha önce açıklanan geri alım programları kapsamında gerçekleştirilebiliyor. Geri alınan pay miktarları şirketlerin sermaye büyüklükleri ve hisse fiyatlarından bağımsız olarak karşılaştırılmamalı; işlemlerin parasal büyüklüğü ayrıca değerlendirilmelidir.
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