Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri 2-6 Kasım 2026 haftasında devam etti. Haftalık geri alım verilerine göre 76 şirket toplam 80 milyon 913 bin 129 lotluk pay geri alımı gerçekleştirdi. En yüksek geri alım miktarı Turkcell (TCELL) hissesinde kaydedilirken, Garanti BBVA (GARAN) ve Tukaş (TUKAS) da ilk sıralarda yer aldı.

EN ÇOK GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER BELLİ OLDU

Geçen hafta en yüksek pay geri alım miktarı 16 milyon 318 bin 62 lotla Turkcell'de gerçekleşti. Şirket, 3 Kasım'da 3 milyon 434 bin 298 lot, 4 Kasım'da ise 12 milyon 883 bin 764 lot pay geri alımı yaptı.

Turkcell'i 8 milyon 624 bin 790 lotla Garanti BBVA ve 8 milyon 14 bin 196 lotla Tukaş takip etti.

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO) 5 milyon 98 bin 564 lot, Masfen Enerji (MASFN) ise 3 milyon 342 bin 937 lot geri alımla ilk beş şirket arasına girdi.

Bu beş şirketin toplam geri alım miktarı 41,4 milyon lota ulaşarak haftalık toplamın yaklaşık yüzde 51,2'sini oluşturdu.

GEÇEN HAFTA GERİ ALIM YAPAN HİSSELER

2-6 Kasım haftasında şirketlerin gerçekleştirdiği pay geri alımları, haftalık toplam lot miktarına göre şöyle sıralandı;

Hisse kodu Geri alınan lot Gün sayısı TCELL 16.318.062 2 GARAN 8.624.790 3 TUKAS 8.014.196 4 SVGYO 5.098.564 2 MASFN 3.342.937 3 RNPOL 3.083.740 4 EUREN 3.082.000 3 ENERY 3.051.421 3 AKFGY 2.785.365 3 OZGYO 2.447.381 1 ARSAN 1.809.102 3 BLCYT 1.390.571 2 KRSTL 1.131.600 2 SUWEN 1.075.000 2 MERCN 1.074.225 2 LIDER 1.050.000 2 KOCMT 1.000.000 1 YYLGD 839.531 4 ULUUN 815.820 4 AKFIS 742.816 3 AHGAZ 720.000 3 MEYSU 658.550 2 LXGYO 629.548 5 OSMEN 617.979 5 METEN 600.126 3 LMKDC 590.934 4 TUREX 550.000 1 ORGE 550.000 1 NTHOL 541.823 3 GEDIK 515.399 3 AZTEK 430.480 2 GUBRF 400.000 3 AAGYO 360.000 2 EKIM 358.000 2 IZENR 341.660 2 SANKO 339.759 5 AKHAN 334.895 3 MAVI 324.413 3 KPEKS 294.928 3 ZERGY 291.877 1 DAGI 290.780 2 NETCD 282.110 4 SANFM 280.000 1 BAHKM 260.960 4 CVKMD 250.000 1 KLYPV 250.000 3 BETAE 245.500 2 ADGYO 240.000 2 BORSK 231.500 1 MCARD 201.278 3 ATAKP 200.000 4 EKDMR 196.626 1 OZYSR 184.624 1 PCILT 170.637 5 ETILR 165.100 3 TATEN 142.376 2 SOKE 132.189 3 BOBET 120.086 1 TKNKA 100.000 1 ETYAT 100.000 1 BNTAS 90.000 1 CITAS 75.880 1 TEZOL 75.103 2 GIPTA 57.336 2 MARBL 50.027 1 ATATP 50.000 3 GRTHO 43.947 3 ENDAE 38.153 2 DOFER 35.000 2 PRKME 30.000 1 TABGD 25.000 2 TCKRC 25.000 1 LKMNH 17.344 1 ARDYZ 16.304 3 FADE 11.771 1 GRSEL 1.006 1

GERİ ALIMLARDA EN YÜKSEK MİKTAR ÇARŞAMBA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ

Haftalık dağılımda en yüksek pay geri alım miktarı 4 Kasım Çarşamba günü kaydedildi. Söz konusu tarihte 25 şirket toplam 21 milyon 118 bin 138 lotluk geri alım gerçekleştirdi.

Günlere göre geri alım miktarları şöyle;

Tarih Şirket sayısı Toplam lot 2 Kasım Pazartesi 55 21.004.476 3 Kasım Salı 37 16.695.304 4 Kasım Çarşamba 25 21.118.138 5 Kasım Perşembe 28 10.472.266 6 Kasım Cuma 36 11.622.945 Haftalık toplam 76 farklı şirket 80.913.129

DÖRT ŞİRKET HAFTA BOYUNCA GERİ ALIM YAPTI

Haftanın beş işlem gününde de pay geri alımı gerçekleştiren şirketler Luxera GYO (LXGYO), Osmanlı Yatırım (OSMEN), Sanko Pazarlama (SANKO) ve PC İletişim (PCILT) oldu.

Tukaş, Rainbow Polikarbonat, Limak Doğu Anadolu Çimento, Yayla Agro, Ulusoy Un, Netcad, Bahadır Kimya ve Atakey Patates ise haftanın dört işlem gününde pay geri alımı yapan şirketler arasında yer aldı.

Pay geri alım işlemleri, şirketlerin daha önce açıklanan geri alım programları kapsamında gerçekleştirilebiliyor. Geri alınan pay miktarları şirketlerin sermaye büyüklükleri ve hisse fiyatlarından bağımsız olarak karşılaştırılmamalı; işlemlerin parasal büyüklüğü ayrıca değerlendirilmelidir.

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