Türkiye'de ikinci el konut piyasasında yüksek fiyat beklentileri satışları etkiliyor. Eylül ayında sıfır konut satışları yüzde 3,9 artarken, ikinci el konut satışları yüzde 15,3 geriledi. Bazı bölgelerde eski dairelerin yeni konutlarla benzer fiyatlardan satışa sunulması, alıcıların tercihlerini değiştiriyor. Uzayan ilan süreleri, artan tadilat maliyetleri ve deprem güvenliği endişeleri de ikinci el piyasasında belirleyici oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül 2026'da ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 51 bin 519'a yükseldi. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 15,3 azalarak 90 bin 871'e geriledi.

ESKİ EVLERE SIFIR KONUT FİYATI İSTENİYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre, ikinci el konut piyasasında satışların yavaşlamasının nedenleri arasında ev sahiplerinin yüksek fiyat beklentileri öne çıkıyor.

Özellikle bazı bölgelerde eski binalardaki dairelerin yeni projelerdeki konutlarla benzer fiyatlardan satışa çıkarılması, alıcıların ikinci el konutlara olan ilgisini etkiliyor.

Sektör temsilcileri, ev sahiplerinin fiyat belirlerken çevredeki ilanları esas aldığını ancak ilan fiyatlarının gerçekleşen satış bedellerini her zaman yansıtmadığını belirtiyor.

Bu durum, alıcıların ödemeye hazır olduğu tutar ile satıcıların beklentileri arasındaki farkı artırıyor. Piyasa koşullarının üzerinde fiyatlandırılan konutların satış süreci uzarken bazı ev sahipleri fiyat indirimi yapmak durumunda kalabiliyor.

KONUT İLANLARI 57,6 GÜNE ULAŞTI

İkinci el konut piyasasındaki yavaşlama, satılık konut ilanlarının yayında kalma sürelerine de yansıdı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) verilerine göre, satılık konut ilanlarının kapanma yaşı eylül ayında 57,6 güne yükseldi.

Aynı dönemde konut talep endeksi aylık bazda yüzde 6,4 geriledi.

Veriler, konut talebindeki zayıflamaya işaret ederken yüksek fiyat beklentileri de alıcı ve satıcıların anlaşmasını zorlaştırıyor.

TADİLAT MASRAFLARI ALIM KARARINI DEĞİŞTİRİYOR

İkinci el konut satın almak isteyenler, satış fiyatının yanı sıra taşınma sonrasında karşılaşabilecekleri ek maliyetleri de değerlendiriyor.

Özellikle eski binalarda elektrik ve su tesisatının yenilenmesi, çatı onarımı, asansör bakımı ve ısı yalıtımı gibi işlemler ek harcamalar oluşturabiliyor.

Mutfak ve banyo yenileme giderleri de hesaba katıldığında ikinci el bir dairenin toplam maliyeti, yeni projelerdeki konut fiyatlarına yaklaşabiliyor.

Yeni konut projelerinde sunulan taksitli ödeme seçenekleri ve daha düşük bakım ihtiyacı da alıcıların tercihlerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

DEPREM GÜVENLİĞİ DE TERCİHLERİ ETKİLİYOR

İkinci el konut piyasasında binanın yaşı ve depreme dayanıklılığı da satın alma kararında önemli rol oynuyor.

Özellikle eski yapılarda olası güçlendirme ve kentsel dönüşüm maliyetleri, alıcılar açısından ek bir harcama ve belirsizlik oluşturabiliyor.

Aynı bölgede bulunan benzer büyüklükteki konutlar arasında binanın yapım yılı, zemin özellikleri, taşıyıcı sistemi ve mevcut deprem performans raporları gibi unsurlar tercihleri etkiliyor.

Bu nedenle konum avantajına sahip olsa da yapısal güvenliği konusunda belirsizlik bulunan konutların satış süreci uzayabiliyor.

YATIRIMCILAR KİRA GETİRİSİNİ HESAPLIYOR

İkinci el konut piyasasında yatırımcılar açısından kira getirisi de önem taşıyor.

Konut satış fiyatlarının kira bedellerine kıyasla daha hızlı yükselmesi, yatırımın geri dönüş süresini uzatabiliyor.

Özellikle yüksek fiyatla satışa çıkarılan eski dairelerde yıllık kira gelirinin satın alma bedeline oranla düşük kalması, yatırımcıların alternatif konutlara yönelmesine neden olabiliyor.

Sektör temsilcilerine göre, ikinci el konut satışlarında fiyatların gerçek piyasa koşullarına uygun belirlenmesi, alıcı ve satıcı arasındaki uzlaşma açısından önem taşıyor.