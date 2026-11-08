Borsa İstanbul'da CVKMD koduyla işlem gören CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 8 Ekim 2026 tarihinde başlatılan pay geri alım programının sona erdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre, bir aylık program kapsamında toplam 19.579.757 TL nominal değerli pay geri alınırken, işlemlerin toplam maliyeti 239 milyon 987 bin 690 TL oldu.

GERİ ALINAN PAYLARIN SERMAYEYE ORANI YÜZDE 0,518

8 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yürütülen program kapsamında geri alınan payların şirket sermayesine oranı yüzde 0,518 olarak gerçekleşti.

Geri alım işlemlerinde pay başına ortalama 12,257 TL, azami 13,28 TL ödeme yapıldı.

Programın sonuçları şöyle:

Geri Alım Detayları Tutar / Oran Geri alınan toplam pay 19.579.757 TL nominal Toplam geri alım maliyeti 239.987.690 TL Ortalama geri alım fiyatı 12,257 TL Azami geri alım fiyatı 13,28 TL Sermayeye oranı %0,518 Kullanılan kaynak Şirket iç kaynakları

1,4 MİLYAR TL'LİK FON AYRILMIŞTI

CVK Maden'in 8 Ekim tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan programda, geri alım için 1,4 milyar TL fon ayrılmış ve azami 100 milyon TL nominal değerli payın geri alınması öngörülmüştü.

Program kapsamında belirlenen azami pay miktarının yaklaşık yüzde 19,58'i geri alınırken, ayrılan fonun yaklaşık yüzde 17,14'ü kullanıldı.

Şirket, programın belirlenen bir aylık uygulama süresinin tamamlanması nedeniyle 7 Kasım 2026 itibarıyla sona erdiğini duyurdu

CVK MADEN'İN DOKUZ AYLIK NET KÂRI YÜZDE 265 ARTTI

CVK Maden'in 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında da kâr artışı kaydedildi.

Şirket, 2026 yılının ilk dokuz ayında 1 milyar 858 milyon 815 bin 905 TL ana ortaklık net kârı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 508 milyon 950 bin 426 TL olan ana ortaklık net kârı, yıllık bazda yaklaşık yüzde 265 arttı.

Şirketin satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 3,11 milyar TL'den 5,58 milyar TL'ye yükseldi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) da yüzde 210 artışla 2,50 milyar TL olarak gerçekleşti.

CVKMD HAFTAYI YÜZDE 30,40 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

CVK Maden hisseleri, 2-6 Kasım haftasında yüzde 30,40 değer kazandı.

30 Ekim'de 11,15 TL seviyesinde kapanış yapan CVKMD, 6 Kasım Cuma günü 14,54 TL'den haftayı tamamladı.

Hisse, haftanın son işlem gününde yüzde 7,62 yükselirken gün içerisinde 14,58 TL seviyesini gördü.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.