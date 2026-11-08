Borsa İstanbul'da 9 Kasım 2026 Pazartesi günü 3 halka açık şirket genel kurul toplantısı gerçekleştirecek. Balsu Gıda (BALSU), Efor Yatırım (EFOR) ve Katmerciler (KATMR) hisselerini ilgilendiren toplantılarda kâr dağıtımı, şirket politikaları ve yönetim kararları görüşülecek. İki şirketin yönetim kurulu, temettü dağıtılmaması yönündeki teklifini ortakların onayına sunacak. İşte yarın genel kurul yapacak şirketler ve gündem maddeleri...

9 KASIM 2026 GENEL KURUL YAPACAK HİSSELER

Şirket Hisse kodu Genel kurul türü Saat Balsu Gıda BALSU Olağan 10.00 Efor Yatırım EFOR Olağanüstü 11.00 Katmerciler KATMR Olağan 11.00

BALSU'DA TEMETTÜ DAĞITMAMA TEKLİFİ OYLANACAK

Balsu Gıda (BALSU), 9 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul Bakırköy'de olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek.

Şirketin 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 özel hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım teklifi toplantıda görüşülecek.

Balsu Gıda Yönetim Kurulu, mevcut ekonomik koşullar, yatırım planları ve finansman politikalarını dikkate alarak söz konusu döneme ait dağıtılabilir kârın ortaklara dağıtılmamasını teklif etti.

Teklif kapsamında yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılması öngörülüyor.

KATMR'DE DE TEMETTÜ DAĞITILMAMASI TEKLİF EDİLDİ

Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR), 9 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de İzmir Çiğli'de olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek.

Şirketin 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifi genel kurul gündeminde bulunuyor.

Katmerciler Yönetim Kurulu, 2025 yılı net kârının geçmiş yıl kârları hesabında bırakılmasını ve temettü dağıtılmamasını teklif etti.

Toplantıda ayrıca finansal tablolar, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve diğer gündem maddeleri görüşülecek.

EFOR'DA KÂR DAĞITIM POLİTİKASI GÖRÜŞÜLECEK

Efor Yatırım (EFOR), 9 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul Ataşehir'de olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyecek.

Şirketin güncellenen kâr dağıtım politikası, genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Toplantıda ayrıca 25 Mart 2026'da başlatılan ve 7 Mayıs 2026'da sona erdirilen pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve geri alınan payların elden çıkarılması hakkında ortaklara bilgi verilecek.

EFOR'un toplantısında doğrudan nakit temettü ödemesine ilişkin bir teklif bulunmuyor.

GENEL KURUL KARARLARI KAP'TA AÇIKLANACAK

Üç şirketin genel kurul toplantılarının ardından alınan kararların Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarla paylaşılması bekleniyor.

BALSU ve KATMR'de temettü dağıtılmamasına yönelik yönetim kurulu tekliflerinin kabul edilip edilmeyeceği genel kurulda belirlenecek.

EFOR'da ise güncellenen kâr dağıtım politikasına ilişkin karar açıklanacak.