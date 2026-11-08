Borsa İstanbul'da 2026 yılında halka arz edilen şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ediyor. Finansal sonuçları incelenen 20 halka arz şirketinden 16'sı yılın ilk dokuz ayında net kâr açıklarken 4'ü zarar bildirdi. Böylece incelenen şirketlerin yüzde 80'i kâr, yüzde 20'si zarar açıkladı. Bazı şirketlerde net kâr artışları görülürken bazıları geçen yılın aynı dönemine göre zarardan kâra geçti. İşte 2026 yılında halka arz edilen şirketlerin bilanço performansları ve öne çıkan rakamlar...

HALKA ARZ ŞİRKETLERİNDE MİLYARLIK KÂRLAR

2026 yılında halka arz edilen şirketlerden Quick Sigorta (QUICK), yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 4,7 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 azaldı.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO), geçen yılın aynı dönemindeki 425,6 milyon TL zararın ardından 1,79 milyar TL net kâra ulaştı.

Metgün Enerji (METEN), dokuz aylık net kârını yaklaşık yüzde 144 artırarak 1,4 milyar TL'ye yükseltti.

Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) ise yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 1,1 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 637 oranında artış gösterdi.

NETCAD VE AKHAN UN'DA KÂR ARTIŞI

Netcad Yazılım (NETCD), 2026 yılının ilk dokuz ayında 737,2 milyon TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr yüzde 17,2 arttı.

Akhan Un (AKHAN), dokuz aylık dönemde 119 milyon TL net kâr elde etti. Şirketin kârı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 103 yükseldi.

Empa Elektronik (EMPAE) ise dokuz aylık net kârını yüzde 66,3 artırarak 65,9 milyon TL'ye taşıdı.

BETA ENERJİ'NİN NET KÂRI YÜZDE 64,8 AZALDI

2026 yılında halka arz edilen Beta Enerji (BETAE), ilk dokuz aylık dönemde 327 milyon TL net kâr bildirdi.

Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 azaldı.

Saat ve Saat'in (SSAAT) dokuz aylık net kârı ise yüzde 14,1 düşüşle 966 milyon TL oldu.

Net Global Endüstriyel Yatırımlar (NETGL), 15,5 milyon TL net kâr açıklarken yıllık bazda yüzde 91 oranında kâr düşüşü kaydetti.

HALKA ARZ ŞİRKETLERİNDEN ZARAR AÇIKLAYANLAR

Dokuz aylık finansal sonuçlarda bazı halka arz şirketlerinin zarar açıklaması öne çıktı.

Gentaş Kimya (GENKM), yılın ilk dokuz ayında 76,7 milyon TL net zarar bildirdi.

Golda Gıda (GOLDA), aynı dönemde 76,3 milyon TL net zarar açıkladı.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji (ARFYE), dokuz aylık dönemde 74,6 milyon TL zarar ederken Bakırcı GYO'nun (BKRGY) net zararı 47,3 milyon TL oldu.

BİLANÇO AÇIKLAYAN HALKA ARZ HİSSELERİNDE RAKAMLAR

Hisse Kodu 2026/9 Net Kâr/Zarar Yıllık Değişim QUICK 4,70 milyar TL kâr -%28,8 ZGYO 1,79 milyar TL kâr Zarardan kâra METEN 1,40 milyar TL kâr +%144 CITAS 1,10 milyar TL kâr +%33,7 SSAAT 966 milyon TL kâr -%14,1 SARAE 950 milyon TL kâr Artış NETCD 737 milyon TL kâr +%17,2 AAGYO 494 milyon TL kâr Zarardan kâra EKDMR 493 milyon TL kâr +%22,4 BETAE 327 milyon TL kâr -%64,8 BESTE 311 milyon TL kâr +%74,2 FRMPL 256 milyon TL kâr +%68,3 AKHAN 119 milyon TL kâr +%103 EMPAE 65,9 milyon TL kâr +%66,3 SVGYO 45,6 milyon TL kâr Zarardan kâra NETGL 15,5 milyon TL kâr -%91,0 BKRGY 47,3 milyon TL zarar Zarar azaldı ARFYE 74,6 milyon TL zarar Zarar azaldı GOLDA 76,3 milyon TL zarar Kârdan zarara GENKM 76,7 milyon TL zarar Kârdan zarara

YATIRIMCILARIN GÖZÜ KALAN BİLANÇOLARDA

Borsa İstanbul'da konsolide finansal tablo yayımlayan şirketler için 2026 üçüncü çeyrek finansal raporlarının son açıklama tarihi 9 Kasım olarak belirlendi.

Bu nedenle 8 Kasım itibarıyla henüz dokuz aylık finansal sonuçlarını yayımlamamış halka arz şirketleri de bulunuyor.

Bilanço değerlendirmelerinde net kârın yanı sıra satış gelirleri, esas faaliyet kârı, nakit akışı ve borçluluk göstergeleri de önem taşıyor.

Şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar, hisse senetlerinin halka arz sonrası borsa performansıyla aynı yönde hareket etmek zorunda değil.

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