Açıklanan finansal verilere göre şirket, 1 Ocak – 30 Eylül 2026 dönemini kapsayan yılın ilk 9 ayında toplam 1.098.533.985 TL net kâr elde etti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 148.971.137 TL seviyesinde gerçekleşen net kâr, yıllık bazda yüzde 637 oranında artış gösterdi.

Sadece üçüncü çeyreği kapsayan dönem kârı ise 821.887.035 TL olarak kaydedilerek yılın en güçlü çeyreklik performansı yakalandı.

HASILAT VE ÖZKAYNAK PERFORMANSI

Şirketin gelir tablosu ve bilanço kalemlerindeki ivme şu şekilde öne çıktı:

• Hasılat Artışı: Yıllık bazda satış gelirlerini katlayan Çitlekçi Gıda, hasılat tarafında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 220 oranında büyüme kaydetti.

• Özkaynak Güçlenmesi: Şirketin mali yapısındaki güçlenme sürerken, özkaynaklar bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 29 artış gösterdi.

Perakende ve gıda sektöründeki faaliyetlerini bilanço rakamlarına güçlü bir kârlılık sıçramasıyla yansıtan şirket, yılın ilk 9 ayını güçlü bir mali görünümle geride bıraktı.

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