Bakanlık, söz konusu ithamları sert bir dille kınayarak hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce çalıştığı ve uzun süre önce yollarını ayırdığı finans kuruluşu bahane edilerek bir itibar suikastı yürütülmek istendiği vurgulandı.

Şimşek'in geçmiş kariyeri üzerinden töhmet altında bırakılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez. Bu çabalar yakışıksız ve dayanaktan yoksundur."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Bakanlık, gerçek dışı bağlamlar kurularak servis edilen yayın ve suçlamalara karşı sessiz kalınmayacağının altını çizdi.

Kamuoyunun manipüle edilmesine izin verilmeyeceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bu tür gerçeğe aykırı ilişkilendirmeleri kınıyor, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" açıklamasında bulundu.