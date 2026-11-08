Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO), 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin dokuz aylık net kârı 3.071.957.186 TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 2.705.283.494 TL net kâr açıklayan şirketin kârı yüzde 13,6 artış gösterdi.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG'İN SATIŞLARI YÜZDE 17 ARTTI

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri 30.788.787.705 TL'ye ulaştı.

2025 yılının aynı döneminde 26.377.107.257 TL olan satışlar, yıllık bazda yüzde 16,7 arttı.

Brüt kâr ise 10,97 milyar TL'den 11,52 milyar TL'ye yükselerek yüzde 5 artış gösterdi.

GLYHO'NUN FAVÖK'Ü 9,72 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Global Yatırım Holding'in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemindeki 9,40 milyar TL seviyesinden 9,72 milyar TL'ye çıktı.

Böylece şirketin FAVÖK'ünde yıllık yaklaşık yüzde 3,5 büyüme gerçekleşti.

Bununla birlikte satış gelirlerindeki büyümenin FAVÖK artışının üzerinde kalmasıyla FAVÖK marjı yaklaşık yüzde 35,6'dan yüzde 31,6'ya geriledi.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG'İN NET BORCU 72,1 MİLYAR TL OLDU

Şirketin net borcu, bir önceki çeyrekteki 69,15 milyar TL seviyesinden 72,12 milyar TL'ye yükseldi.

Böylece net borçta çeyreklik bazda yaklaşık yüzde 4,3 artış gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam varlıklar yüzde 3 artışla 124,80 milyar TL'ye, ana ortaklığa ait özkaynaklar ise yüzde 4 artışla 18,28 milyar TL'ye ulaştı.

GLYHO 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇO ÖZETİ

Finansal Gösterge 2026/9 Değişim Satış gelirleri 30,79 milyar TL Yıllık +%17 Brüt kâr 11,52 milyar TL Yıllık +%5 FAVÖK 9,72 milyar TL Yıllık +%3 Net kâr 3,07 milyar TL Yıllık +%14 Toplam varlıklar 124,80 milyar TL Çeyreklik +%3 Net borç 72,12 milyar TL Çeyreklik +%4 Ana ortaklığa ait özkaynaklar 18,28 milyar TL Çeyreklik +%4

GLYHO HİSSESİNDE SON DURUM

Global Yatırım Holding hisseleri, 6 Kasım Cuma gününü 16,35 TL seviyesinden tamamladı.

Şirketin piyasa değeri yaklaşık 31,9 milyar TL olurken fiyat/kazanç (F/K) oranı 4,76, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 1,74 olarak kaydedildi.

GLYHO hisselerinde bilanço öncesindeki son üç aylık dönemde en yüksek fiyat 12 Ekim'de 17,78 TL, en düşük fiyat ise 16 Eylül'de 15,17 TL olarak gerçekleşti.

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