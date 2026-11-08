Borsa İstanbul'da 2-6 Kasım 2026 haftasında 46 hisse için aracı kurumların hedef fiyat ve yatırım tavsiyeleri yayımlandı. Türk Hava Yolları (THYAO), ASELSAN (ASELS), Tüpraş (TUPRS), Ford Otosan (FROTO) ve Migros (MGROS) gibi şirketler için açıklanan hedef fiyatlar dikkat çekti. Bazı hisselerde kurumların tahminleri arasında belirgin farklılıklar oluştu. İşte aracı kurumların hisse senetleri için açıkladığı hedef fiyatlar ve tavsiyeler...

THYAO İÇİN HEDEF FİYATLAR 330 TL İLE 508,50 TL ARASINDA

Türk Hava Yolları (THYAO), hafta boyunca en fazla kurumun değerlendirmesine konu olan hisseler arasında yer aldı.

Ziraat Yatırım, THYAO için 508,50 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı.

Garanti BBVA Yatırım ve İş Yatırım'ın hedef fiyatları 490 TL olurken Gedik Yatırım 483 TL, Deniz Yatırım ise 461 TL hedef fiyat belirledi.

Ak Yatırım'ın 330 TL'lik "Nötr" değerlendirmesi, derlemede THYAO için yer alan en düşük hedef fiyat oldu.

ASELSAN (ASELS) İÇİN 540 TL HEDEF FİYAT

Kuveyt Türk Yatırım, ASELSAN için 540 TL hedef fiyat açıklayarak "Al" tavsiyesi verdi.

TÜPRAŞ (TUPRS) İÇİN İKİ FARKLI HEDEF FİYAT

Tüpraş için Gedik Yatırım 501 TL hedef fiyat ve "Endekse paralel getiri" tavsiyesi açıkladı.

Deniz Yatırım ise hisse için 419,25 TL hedef fiyat belirleyerek "Al" tavsiyesinde bulundu.

FORD OTOSAN (FROTO) İÇİN HEDEF FİYATLAR

Ford Otosan için açıklanan hedef fiyatlar 106 TL ile 170 TL arasında sıralandı.

Ak Yatırım 170 TL, Gedik Yatırım 166,40 TL, İş Yatırım 152,50 TL ve Yapı Kredi Yatırım 140 TL hedef fiyat açıkladı.

Deniz Yatırım ise 106 TL hedef fiyat ve "Tut" tavsiyesi verdi.

TOFAŞ (TOASO) İÇİN 530 TL'YE VARAN HEDEF FİYAT

Tofaş için Ak Yatırım 530 TL hedef fiyat ve "Endeks üstü getiri" tavsiyesi açıkladı.

Gedik Yatırım 496,70 TL, Yapı Kredi Yatırım 494 TL ve İş Yatırım 442,45 TL hedef fiyat belirledi.

Deniz Yatırım'ın 400 TL'lik hedefi, haftalık derlemede yer alan en düşük tahmin oldu.

MİGROS (MGROS) İÇİN 1.057 TL'Yİ AŞAN HEDEF FİYAT

Migros için İş Yatırım 1.057,19 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı.

Gedik Yatırım 1.004 TL, Tacirler Yatırım 979 TL, İnfo Yatırım 963 TL ve Yapı Kredi Yatırım 950 TL hedef fiyat belirledi.

Halk Yatırım'ın 890,40 TL'lik hedefi ise derlemedeki en düşük tahmin oldu.

TÜRK TELEKOM (TTKOM) İÇİN 10 KURUMDAN DEĞERLENDİRME

Türk Telekom için 10 aracı kurumun hedef fiyat ve tavsiyesi yer aldı.

En yüksek hedef fiyatı 92 TL ile Yapı Kredi Yatırım açıklarken Gedik Yatırım 91,30 TL, Şeker Yatırım 90 TL ve İş Yatırım 88,75 TL hedef fiyat belirledi.

Deniz Yatırım ise 71 TL ile en düşük hedef fiyatı açıklayan kurum oldu.

PETKİM (PETKM) İÇİN "SAT" TAVSİYESİ DE GELDİ

Petkim için açıklanan değerlendirmelerde farklı yatırım tavsiyeleri öne çıktı.

İş Yatırım, PETKM için 18 TL hedef fiyat ve "Sat" tavsiyesi açıkladı.

Gedik Yatırım 26,13 TL hedef fiyatla "Endekse paralel getiri", Deniz Yatırım 21 TL ve Şeker Yatırım 18,91 TL hedef fiyatla "Tut" tavsiyesi verdi.

OTOKAR (OTKAR) İÇİN 780 TL'LİK TAHMİN

Otokar için Yapı Kredi Yatırım'ın hedef fiyatı 780 TL oldu.

Gedik Yatırım 519 TL, Vakıf Yatırım 454 TL, Deniz Yatırım 450 TL ve Halk Yatırım 397,50 TL hedef fiyat açıkladı.

Böylece derlemede Otokar için açıklanan en yüksek ve en düşük hedef fiyat arasında 382,50 TL fark oluştu.

BANKA VE FİNANS HİSSELERİ İÇİN HEDEF FİYATLAR

Diğer banka ve finans sektörü hisseleri için açıklanan hedef fiyatların en düşük ve en yüksek seviyeleri şöyle:

Yapı Kredi (YKBNK): 46,93 TL (Halk Yatırım) – 54,30 TL (Deniz Yatırım)

Garanti BBVA (GARAN): 190 TL (Ak Yatırım) – 211,30 TL (Deniz Yatırım)

İş Bankası (ISCTR): 17 TL (Garanti BBVA Yatırım ve Ak Yatırım) – 22,94 TL (Ziraat Yatırım)

VakıfBank (VAKBN): 39 TL (Ak Yatırım) – 54,20 TL (Ziraat Yatırım)

Albaraka Türk (ALBRK): 10,50 TL (Yapı Kredi Yatırım) – 13 TL (Ak Yatırım)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): 22,50 TL (Ziraat Yatırım)

Türkiye Sigorta (TURSG): 4,70 TL (Yapı Kredi Yatırım) – 11,06 TL (İş Yatırım)

Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY): Deniz Yatırım tarafından hafta içinde 71,10 TL ve 60,40 TL hedef fiyatlar paylaşıldı.

ENERJİ VE SANAYİ HİSSELERİNDE HEDEF FİYATLAR

Ereğli Demir Çelik (EREGL): 43 TL – Vakıf Yatırım, Al

Kardemir (KRDMD): 45 TL (Şeker Yatırım) – 60,83 TL (Gedik Yatırım)

Kocaer Çelik (KCAER): 18,83 TL (İş Yatırım) – 21,40 TL (Garanti BBVA Yatırım)

Enerjisa (ENJSA): 153 TL (GCM Yatırım) – 202,40 TL (Gedik Yatırım)

Galata Wind (GWIND): 31,69 TL (Gedik Yatırım) – 39,24 TL (Ziraat Yatırım)

Çimsa (CIMSA): 74,40 TL – Kuveyt Türk Yatırım, Al

Oyak Çimento (OYAKC): 22,08 TL (GCM Yatırım) – 35,80 TL (İnfo Yatırım)

Limak Çimento (LMKDC): 52 TL – Garanti BBVA Yatırım, Endeks üstü getiri

Aksa Akrilik (AKSA): 14,50 TL (Ak Yatırım) – 18,50 TL (Gedik Yatırım)

Kalekim (KLKIM): 35 TL (Gedik Yatırım) – 59 TL (Ak Yatırım)

Şişecam (SISE): 54 TL (Şeker Yatırım) – 68 TL (Gedik Yatırım)

Aygaz (AYGAZ): 385 TL – Deniz Yatırım, Al

Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 4,53 TL – İş Yatırım, Al

Aydem Enerji (AYDEM): 40,30 TL – İş Yatırım, Al

PERAKENDE, GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE HEDEF FİYATLAR

Coca-Cola İçecek (CCOLA): 112 TL (Tacirler Yatırım) – 130,20 TL (Gedik Yatırım)

Anadolu Efes (AEFES): 26 TL (Ak Yatırım) – 31,26 TL (İş Yatırım)

Şok Marketler (SOKM): 74 TL (Deniz Yatırım) – 98,19 TL (İş Yatırım)

Koton (KOTON): 16 TL (Kuveyt Türk Yatırım) – 23 TL (Ak Yatırım)

Armada Gıda (ARMGD): 125,70 TL – Deniz Yatırım, Tut

HOLDİNG, GAYRİMENKUL VE DİĞER ŞİRKETLERİN HEDEF FİYATLARI

Sabancı Holding (SAHOL): 132 TL (GCM Yatırım) – 183 TL (Tacirler Yatırım)

Doğan Holding (DOHOL): 31,90 TL (Deniz Yatırım) – 35,56 TL (Gedik Yatırım)

Turkcell (TCELL): 147 TL – Yapı Kredi Yatırım, Al

Avrupakent GYO (AVPGY): 85 TL (Garanti BBVA Yatırım) – 97,52 TL (İş Yatırım)

İş GYO (ISGYO): 38,40 TL – Ziraat Yatırım, Al

Rönesans GYO (RGYAS): 302,28 TL (Deniz Yatırım) – 414 TL (Ak Yatırım)

Doğuş Otomotiv (DOAS): 302,90 TL – Şeker Yatırım, Al

TAV Havalimanları (TAVHL): 464 TL – Gedik Yatırım, Endeks üstü getiri

MLP Sağlık (MPARK): 608 TL (Kuveyt Türk Yatırım) – 728,50 TL (Fiba Yatırım)

Meditera (MEDTR): 40 TL – Ak Yatırım, Nötr

HEDEF FİYATLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar, şirketlerin finansal sonuçları, faaliyet beklentileri ve değerleme modelleri doğrultusunda oluşturulan analist tahminlerini ifade ediyor.

Aynı hisse için farklı kurumların farklı hedef fiyatlar belirlemesi, kullanılan değerleme varsayımlarından ve şirketlere ilişkin beklentilerden kaynaklanabiliyor.

Hedef fiyatlar, hisse senetlerinin belirtilen seviyelere kesin olarak ulaşacağı anlamına gelmiyor. Yatırım kararlarında hedef fiyatların yanı sıra kurumların tavsiyeleri, rapor tarihleri ve ilgili şirketlerin finansal verileri de önem taşıyor.

Not: Hedef fiyatlar 2-6 Kasım 2026 haftasına ait aracı kurum değerlendirmelerinden derlenmiştir. Birden fazla hedef fiyat bulunan hisselerde açıklanan en düşük ve en yüksek rakamlar gösterilmiştir. Aynı kurumun farklı günlerde yayımladığı hedefler de dikkate alınmıştır. Güncel hisse fiyatlarına göre potansiyel getiri hesabı yapılmamıştır.

Yatırım tavsiyesi değildir.