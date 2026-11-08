Borsa İstanbul'da işlem gören büyük bankaların 2026 yılı üçüncü çeyrek bilançolarında dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. Akbank, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası'nın net faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'in üzerinde artarken, üç bankanın da çeyreklik net kârı geriledi. Kâr düşüşünde ticari işlem zararları ve faaliyet giderleri öne çıkarken, kredi karşılıklarındaki gelişmeler de bankaların finansal performanslarını etkiledi.

ÜÇ BÜYÜK BANKANIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KÂRI GERİLEDİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan konsolide finansal tablolara göre, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası'nın temmuz-eylül dönemindeki ana ortaklık net kârları geçen yılın aynı döneminin altında gerçekleşti.

Bankaların 2026 yılı üçüncü çeyrek net kârları ve yıllık değişimleri şöyle:

Akbank (AKBNK): 11,60 milyar TL — %17,5 düşüş

Yapı Kredi (YKBNK): 10,67 milyar TL — %29,2 düşüş

İş Bankası (ISCTR): 10,35 milyar TL — %26,5 düşüş

Aynı dönemde üç bankanın da net faiz gelirleri yıllık bazda yükseldi.

Üçüncü çeyrek net faiz geliri değişimleri:

Akbank: %37,3 artış

Yapı Kredi: %49,7 artış

İş Bankası: %35,8 artış

Böylece üç bankada da net faiz gelirindeki büyüme, net kâr performansına aynı yönde yansımadı.

AKBANK'TA 16,36 MİLYAR TL'LİK TİCARİ ZARAR

Akbank'ın üçüncü çeyrek net faiz geliri geçen yılın aynı dönemindeki 30,85 milyar TL'den 42,35 milyar TL'ye yükseldi.

Buna karşılık bankanın ana ortaklık net kârı 14,06 milyar TL'den 11,60 milyar TL'ye geriledi.

Finansal tablolarda öne çıkan kalemlerden biri ticari işlemler oldu. Akbank'ın üçüncü çeyrekteki net ticari zararı, geçen yılın aynı dönemindeki 6,70 milyar TL'den 16,36 milyar TL'ye ulaştı.

Personel ve diğer faaliyet giderleri de yıllık bazda artarak 38,79 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte bankanın üçüncü çeyrek beklenen kredi zarar karşılığı giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre geriledi.

Akbank'ın ilk dokuz aylık ana ortaklık net kârı ise yüzde 18,1 artışla 45,95 milyar TL oldu.

YAPI KREDİ'DE FAİZ GELİRİ YÜKSELDİ, KÂR YÜZDE 29,2 AZALDI

Yapı Kredi'nin üçüncü çeyrek net faiz geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,7 artarak 66,20 milyar TL'ye yükseldi.

Bankanın aynı dönemdeki ana ortaklık net kârı ise yüzde 29,2 azalışla 10,67 milyar TL olarak kaydedildi.

Yapı Kredi'nin üçüncü çeyrekteki net ticari zararı, geçen yılın aynı dönemindeki 17,80 milyar TL'den 30,67 milyar TL'ye çıktı.

Beklenen kredi zarar karşılığı giderleri de aynı dönemde 12,2 milyar TL'den yaklaşık 18,7 milyar TL'ye yükseldi.

Ticari işlemlerden kaynaklanan zararlar ve kredi karşılıklarındaki artış, net faiz gelirlerindeki büyümeye karşılık kârlılığı etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Yapı Kredi'nin dokuz aylık ana ortaklık net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 41,68 milyar TL'ye ulaştı.

İŞ BANKASI'NDA FAİZ GELİRİ BÜYÜDÜ, NET KÂR AZALDI

Türkiye İş Bankası'nın üçüncü çeyrek konsolide net faiz geliri yüzde 35,8 artarak 56,08 milyar TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde ana ortaklık net kârı yüzde 26,5 gerileyerek 10,35 milyar TL oldu.

Bankanın finansal tablolarında ticari işlem sonucu geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 2,06 milyar TL kârdan 6,01 milyar TL zarara döndü.

Beklenen kredi zarar karşılığı giderleri ise 16,50 milyar TL'den 20,87 milyar TL'ye yükseldi.

İş Bankası'nın dokuz aylık ana ortaklık net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalışla 40,44 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte bankanın üçüncü çeyrek net kârı, piyasanın yaklaşık 9,32 milyar TL seviyesindeki ortalama beklentisini aştı.

GARANTİ BBVA'DA FAİZ MARJI TOPARLANDI

Bankacılık sektöründeki kârlılık performansı bütün kurumlarda aynı yönde gerçekleşmedi.

Garanti BBVA'nın (GARAN) 2026 yılı üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 33,18 milyar TL'ye ulaştı.

Banka, dokuz aylık dönemde ise 96,62 milyar TL ana ortaklık net kârı açıkladı.

Garanti BBVA'nın üçüncü çeyrek konsolide net faiz geliri de 54,11 milyar TL'den 86,88 milyar TL'ye yükseldi.

Bankanın yatırımcı toplantısında, mevduat maliyetlerindeki gerileme ve kredi portföyünün yeniden fiyatlanmasının faiz marjındaki toparlanmaya katkı sağladığı belirtildi.

Bu sonuçlar, aynı dönemde büyük bankaların kârlılık performanslarının farklılaştığını ortaya koydu.

FAİZ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ NEDEN NET KÂRA YANSIMADI?

Bankaların net faiz geliri, kredi ve menkul kıymetler başta olmak üzere faiz getiren varlıklardan elde ettikleri gelirlerden faiz giderlerinin çıkarılmasıyla hesaplanıyor.

Ancak bankaların net kârı yalnızca bu kalemden oluşmuyor.

Ticari işlemlerden kaynaklanan kâr ve zararlar, kredi karşılıkları, personel giderleri, diğer faaliyet giderleri ve vergiler de dönem kârının oluşumunda etkili oluyor.

2026 yılı üçüncü çeyrek bilançolarında Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası'nın net ticari işlem sonuçlarındaki olumsuzluklar öne çıktı.

Yapı Kredi ve İş Bankası'nın beklenen kredi zarar karşılığı giderlerinde de yıllık artış kaydedildi. Akbank'ta ise karşılık giderleri azalmasına karşın ticari işlem zararları ve faaliyet giderleri kârlılığı etkiledi.

BANKALARIN DOKUZ AYLIK KÂRLILIKLARI DA AYRIŞTI

Üçüncü çeyrekteki net kâr düşüşleri, bankaların yılın tamamlanan dokuz aylık döneminde aynı performansı gösterdiği anlamına gelmiyor.

Akbank ve Yapı Kredi, üçüncü çeyrekte yıllık net kâr düşüşü yaşamalarına karşılık ilk dokuz ayda net kârlarını artırdı.

İş Bankası'nda ise hem üçüncü çeyrekte hem de dokuz aylık dönemde yıllık net kâr düşüşü gerçekleşti.

Finansal sonuçlar, bankaların kârlılıklarının değerlendirilmesinde net faiz geliri artışının yanı sıra ticari işlem sonuçları, giderler ve kredi karşılıklarının birlikte ele alınması gerektiğini gösterdi.

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