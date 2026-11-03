Borsa İstanbul'da bilanço döneminde büyük şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK), 2026 yılının ilk 9 ayında 41 milyar 675 milyon TL ana ortaklığa ait net kâr elde etti. Bankanın 9 aylık kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarken yalnızca üçüncü çeyrekte elde edilen kâr, yıllık bazda yaklaşık yüzde 29 geriledi. Faiz gelirlerindeki güçlü yükseliş ise bilançoda öne çıkan kalemlerden biri oldu.

YAPI KREDİ'NİN 9 AYLIK NET KÂRI 41,7 MİLYAR TL OLDU

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), 3 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu.

Bankanın 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde ana ortaklığa ait net kârı 41 milyar 675 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi, 2025 yılının aynı döneminde 37 milyar 810 milyon TL net kâr açıklamıştı.

Böylece bankanın 9 aylık net kârı yıllık bazda yaklaşık yüzde 10,2 artış gösterdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KÂRI YÜZDE 29 GERİLEDİ

Yapı Kredi'nin 2026 yılının yalnızca üçüncü çeyreğinde elde ettiği ana ortaklığa ait net kâr 10 milyar 665 milyon TL oldu.

Banka, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 15 milyar 62 milyon TL kâr açıklamıştı.

Buna göre üçüncü çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 29,2 azaldı.

FAİZ GELİRLERİ YÜZDE 27 YÜKSELDİ

Bankanın finansal sonuçlarında faiz gelirleri ve giderlerindeki değişim dikkat çekti.

Yapı Kredi'nin 2025 yılının ilk 9 ayında 445 milyar 668 milyon TL olan faiz gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 567 milyar 990 milyon TL'ye yükseldi.

Bu dönemde faiz gelirlerinde yaklaşık yüzde 27,4 artış kaydedildi.

Faiz giderleri ise 336 milyar 890 milyon TL'den 384 milyar 917 milyon TL'ye çıkarak yaklaşık yüzde 14,3 arttı.

Böylece bankanın net faiz geliri 108 milyar 778 milyon TL'den 183 milyar 73 milyon TL'ye yükseldi.

YAPI KREDİ'NİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 4,4 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Yapı Kredi'nin 30 Eylül 2026 itibarıyla konsolide toplam varlıkları 4 trilyon 404 milyar TL'ye ulaştı.

Bankanın toplam mevduat büyüklüğü 2 trilyon 439 milyar TL, özkaynakları ise 296 milyar 214 milyon TL olarak kaydedildi.

Finansal varlıklarının net tutarı da 1 trilyon 185 milyar TL'ye yükseldi.

Yapı Kredi (YKBNK) bilanço sonuçları

Bankanın 2026 yılı ilk 9 aylık konsolide finansal sonuçlarında öne çıkan kalemler şöyle:

Ana ortaklığa ait net kâr: 41.675.000.000 TL

Üçüncü çeyrek ana ortaklık net kârı: 10.665.000.000 TL

Faiz gelirleri: 567.990.000.000 TL

Faiz giderleri: 384.917.000.000 TL

Net faiz geliri: 183.073.000.000 TL

Finansal varlıklar: 1.185.505.000.000 TL

Mevduatlar: 2.439.834.000.000 TL

Özkaynaklar: 296.214.000.000 TL

Toplam varlıklar: 4.404.287.000.000 TL