Fon soruşturmasında eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.
Borsa İstanbul'daki fon işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada eski Genel Müdür Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama kararı verildi. 31 Ekim'de gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadesinin ardından "rüşvet almak" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ergun tutuklandı.
KORKMAZ ENES ERGUN TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir karar alındı.
31 Ekim'de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Korkmaz Enes Ergun'un emniyetteki işlemleri 2 Kasım'da tamamlandı.
İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Ergun, savcılıkta ifade verdi.
Savcılık, Ergun'un "rüşvet almak" suçundan tutuklanmasını talep etti. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen eski Borsa İstanbul Genel Müdürü hakkında tutuklama kararı verildi.
BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATİLA TÜRELİ VEKALET EDİYOR
Korkmaz Enes Ergun'un gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul yönetiminde görev değişikliğine gidilmişti.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 1 Kasım'da aldığı kararla Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, genel müdürlük görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirilmişti.