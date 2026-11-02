Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların satışları dördüncü haftasına ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 23 Ekim haftasında 100 milyon dolarlık hisse senedi ve 183,8 milyon dolarlık devlet tahvili sattı. Böylece iki piyasadaki haftalık toplam net satış 283,8 milyon dolara yükseldi. Yabancıların son dört haftada hisse senedi piyasasında gerçekleştirdiği net satış ise 626,9 milyon dolara ulaştı.

YABANCI YATIRIMCILAR HİSSE VE TAHVİLDE SATIŞLARINI ARTIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ekim 2026 haftasına ilişkin Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre yurt dışında yerleşik kişiler, söz konusu haftada 100 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) tarafında ise 183,8 milyon dolarlık net satış kaydedildi.

Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedi ve DİBS piyasalarındaki toplam haftalık net satışı 283,8 milyon dolar oldu.

YABANCILARIN HİSSE SATIŞLARI 4 HAFTADA 626,9 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların hisse senedi satışları ekim ayı boyunca devam etti.

TCMB verilerine göre yabancı yatırımcıların haftalık net hisse işlemleri şöyle gerçekleşti:

2 Ekim haftası: 189,9 milyon dolar satış

189,9 milyon dolar satış 9 Ekim haftası: 248,2 milyon dolar satış

248,2 milyon dolar satış 16 Ekim haftası: 88,8 milyon dolar satış

88,8 milyon dolar satış 23 Ekim haftası: 100 milyon dolar satış

Böylece yabancı yatırımcılar dört haftalık dönemde toplam 626,9 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

16 Ekim haftasında 88,8 milyon dolara kadar gerileyen satış tutarı, 23 Ekim haftasında yeniden 100 milyon dolara yükseldi.

TAHVİLDE YABANCI SATIŞLARI 4 KATINA ÇIKTI

Yabancı yatırımcıların Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasındaki işlemlerinde de satışlar hızlandı.

16 Ekim haftasında 44,4 milyon dolar seviyesinde bulunan net satış tutarı, 23 Ekim haftasında 183,8 milyon dolara yükseldi.

Böylece tahvil piyasasındaki haftalık satış tutarı önceki haftaya kıyasla yaklaşık 4,1 katına çıktı.

Hisse senedi ve DİBS piyasaları birlikte değerlendirildiğinde, önceki hafta 133,2 milyon dolar olan toplam net satışın son haftada 283,8 milyon dolara yükseldiği görüldü.

BORSA İSTANBUL'DA YABANCI SATIŞLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı yatırımcıların hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki işlemleri, Türkiye'ye yönelik portföy hareketlerinin takip edilmesi açısından önemli göstergeler arasında bulunuyor.

Hisse senedi piyasasında devam eden yabancı satışları, özellikle yabancı yatırımcıların yoğun işlem yaptığı büyük ölçekli şirketlerin fiyatlamaları açısından önem taşıyabiliyor.

Tahvil piyasasındaki işlemler ise faiz beklentileri, risk algısı ve yabancı yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihleri hakkında bilgi veriyor.

Ancak haftalık net satış verileri tek başına yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarından tamamen çekildiği anlamına gelmiyor.

Yabancı yatırımcıların önümüzdeki haftalarda alım tarafına geçip geçmeyeceği, Borsa İstanbul'un seyri açısından takip edilecek göstergeler arasında bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.