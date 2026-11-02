Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde aracı kurumların hisse alım ve satım işlemleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 12.27 itibarıyla Yapı Kredi Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde 533,5 milyon TL'lik pozitif net işlem hacmi oluştu. Alım tarafında Garanti BBVA (GARAN) ve İş Bankası (ISCTR) öne çıkarken, satış tarafında Aselsan (ASELS), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve BİM (BIMAS) ilk sıralarda yer aldı. İşte Yapı Kredi Yatırım'ın en çok aldığı ve sattığı hisseler...

YAPI KREDİ YATIRIM'DA 533,5 MİLYON TL'LİK NET ALIM

Borsa İstanbul'da 2 Kasım Pazartesi günü saat 12.27 itibarıyla Yapı Kredi Yatırım üzerinden gerçekleştirilen hisse işlemlerinde alış tarafı ağırlık kazandı.

Aracı kurumun işlem dağılımında 533.547.676 TL pozitif net hacim kaydedildi.

Alım tarafında bankacılık ve holding hisseleri öne çıkarken, satışlarda savunma sanayisi, bankacılık ve perakende sektöründeki şirketler dikkat çekti.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN ALDIĞI HİSSELER

Saat 12.27 itibarıyla alım tarafında öne çıkan hisseler şöyle;

Hisse Net Alım (TL) Ortalama Maliyet (TL) GARAN 135.649.613,10 125,487 ISCTR 113.325.982,29 11,772 SAHOL 85.948.317,40 80,944 AKBNK 85.531.369,30 61,197 PGSUS 79.869.073,20 116,368

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı saat itibarıyla en çok satılan hisseler ise şöyle sıralandı;

Hisse Net Satım (TL) Ortalama Maliyet (TL) ASELS 178.611.193,75 348,388 YKBNK 124.129.122,66 35,378 BIMAS 116.119.633,00 348,962 TAVHL 22.736.322,05 250,072 KCHOL 17.839.018,20 189,878

ALIMLARDA GARAN, SATIŞLARDA ASELS İLK SIRADA

Yapı Kredi Yatırım'ın gün içi işlemlerinde en yüksek net alım 135,6 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN) hisselerinde gerçekleşti.

İş Bankası (ISCTR) 113,3 milyon TL ile ikinci sırada bulunurken, Sabancı Holding (SAHOL), Akbank (AKBNK) ve Pegasus (PGSUS) da alım tarafında öne çıkan şirketler arasında yer aldı.

Satış tarafında ise Aselsan (ASELS) 178,6 milyon TL ile ilk sıraya yerleşti. Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 124,1 milyon TL, BİM (BIMAS) ise 116,1 milyon TL net satışla takip etti.

Not: Veriler 2 Kasım 2026 saat 12.27 itibarıyla aracı kurum üzerinden gerçekleşen işlemleri göstermektedir. Seans boyunca rakamlar değişebilir. Aracı kurum dağılımı, işlemlerin tamamının kurumun kendi portföyü adına yapıldığı anlamına gelmez.