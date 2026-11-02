23 Ekim ile biten işlem haftasında sektörün toplam mevduatı 203,1 milyar liralık net düşüşle 34,2 trilyon liraya çekilirken, toplam kredi hacmi büyümesini sürdürerek 28 trilyon lira eşiğine dayandı.

MEVDUATTA 203 MİLYAR LİRALIK HAFTALIK ERİME

TCMB verilerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 azalış gösterdi:

• Toplam Mevduat: 34 trilyon 420 milyar liradan 34 trilyon 217 milyar 100 milyon liraya gerileyerek bir haftada 203 milyar 104 milyon liralık net kayıp yaşadı.

• TL Cinsi Mevduat: Yüzde 0,49 azalışla 18 trilyon 959 milyar 893 milyon lira oldu.

• Yabancı Para (YP) Mevduat: Yüzde 0,93 düşüş kaydederek 11 trilyon 103 milyar 250 milyon liraya indi.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı büyüklüğü 262 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 224 milyar 498 milyon dolarlık bölümünü yurt içi yerleşiklerin hesapları oluşturdu.

Parite etkisinden arındırılmış veriler baz alındığında ise yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatında haftalık 223 milyon dolarlık artış hesaplandı.

KREDİ HACMİ 28 TRİLYON TL EŞİĞİNDE

Mevduat tarafındaki çıkışa karşın, sektörün kredi büyümesi hız kesmedi:

• Toplam Kredi Hacmi: TCMB dâhil bankacılık sektörünün kredi portföyü haftalık 83 milyar 520 milyon lira artış göstererek 27 trilyon 994 milyar 642 milyon liraya yükseldi (önceki hafta: 27 trilyon 911 milyar lira).

• Bireysel Kredi ve Kart Bakiyesi: Tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarının toplam borç bakiyesi yüzde 0,87 artışla 6 trilyon 931 milyar 17 milyon lira seviyesine ulaştı.