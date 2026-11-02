Arama sonuçlarında sunulan "Yapay Zekâ Önizlemeleri" (AI Overviews) ve "Yapay Zekâ Modu" özelliklerinin rekabet kanununu ihlal edip etmediği mercek altına alınırken, haber yayıncıları açısından doğabilecek telafisi güç zararları önlemek amacıyla şirket aleyhine geçici tedbir kararı tesis edildi.

Soruşturmanın; Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğü kapsadığı bildirildi.

HABER SİTELERİNİN TRAFİĞİ VE İÇERİK KULLANIMI İNCELEMEDE

Ön araştırma sürecinde, yapay zekâ destekli özetleme ve arama modüllerinin kullanıcıların bilgiye erişim alışkanlıklarını kökten dönüştürdüğü, bunun da doğrudan haber yayıncıları ve diğer içerik üreticilerinin web sitelerine yönelen organik trafiği zedeleyip zedelemediği değerlendirildi.

İnceleme kapsamında şu temel unsurlar odak noktası yapıldı:

• Haksız Lisanslama Koşulları: Google ile haber yayıncıları arasında akdedilen içerik kullanım sözleşmelerinin sömürücü veya haksız maddeler barındırıp barındırmadığı,

• Piyasadaki Dışlayıcı Etkiler: Yapay zekâ entegrasyonlarının hem bağımsız içerik üreticileri hem de rakip yapay zekâ sohbet asistanları üzerinde pazar dışına itici bir etki oluşturup oluşturmadığı,

• Kaynak Seçiminde Ayrımcılık: Haber içeriklerinin arama algoritmalarında ve özetlerde kaynak olarak seçilmesinde çifte standart uygulanıp uygulanmadığı.

YAYINCILAR İÇİN "DAYATMA OLMAKSIZIN SEÇİM HAKKI" ZORUNLULUĞU

Rekabet Kurulu, haber yayıncılarına karşı yürütülen tutumların sömürücü ve ayrımcı nitelikte olduğuna ilişkin bulguların "kuvvetli şüphe" düzeyine ulaştığını saptadı.

Alınan geçici tedbir kararı uyarınca Google’a iki temel yükümlülük getirildi:

• Ekonomik Değer ve Eşit Şartlar: Google’ın haber yayıncıları arasında ayrımcılık yapmaksızın, içerik kullanımının yarattığı ekonomik değeri hakkaniyetle yansıtacak şeffaf koşullar oluşturması gerekecek.

• Arama Görünürlüğü ile Yapay Zekâyı Ayrıştırma: Yayıncılar, içeriklerinin yapay zekâ modellerinde ve özetlerinde kullanılmasına onay vermeme (opt-out) hakkına sahip olacak. Bu tercihlerini kullandıklarında ise Google'ın standart arama sonuçlarındaki dizinlenme (indekslenme) ve sıralama görünürlükleri hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeyecek.