Yurt dışından Türkiye'ye dönen yolcuların bavullarında getirdikleri kıyafetlere ilişkin gümrük vergisi tartışmalarına Ticaret Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, kişisel kullanım amacıyla getirilen giysilerde 430 euro sınırının uygulanmadığını bildirdi. Söz konusu limitin kişisel eşya muafiyeti dışında kalan hediyelik ürünleri kapsadığı belirtilirken, 15 yaşından küçük yolcular için sınırın 150 euro olduğu açıklandı. Peki, yurt dışından kıyafet getirirken vergi ödenir mi, 430 euro sınırı hangi ürünlerde geçerli?

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN KIYAFETLERDE 430 EURO SINIRI YOK

Ticaret Bakanlığı, yolcuların yurt dışından Türkiye'ye dönüşlerinde beraberlerinde getirdikleri kişisel kıyafetler ile hediyelik eşyaların gümrük mevzuatında farklı değerlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolcuların kendi kullanımlarına yönelik giysilerinin 430 euro değer sınırına tabi olmadığını belirtti.

Kaplan, 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin B bölümü kapsamında kişisel giyim ve kuşam eşyalarının gümrük vergisinden muaf tutulduğunu ifade etti.

Buna göre yolcuların kişisel kullanım için getirdikleri kıyafetler, hediyelik eşyalar için uygulanan 430 euro limitinden ayrı değerlendiriliyor.

430 EURO GÜMRÜK SINIRI HANGİ EŞYALARDA GEÇERLİ?

Bakanlık açıklamasında, 430 euro tutarındaki muafiyet sınırının kişisel eşya muafiyeti dışında kalan ve ticari nitelik taşımayan hediyelik ürünler için geçerli olduğu vurgulandı.

2009/15481 sayılı Karar'ın 61'inci maddesi kapsamında uygulanan değer sınırları şöyle:

15 yaş ve üzerindeki yolcular: 430 euro

430 euro 15 yaşından küçük yolcular: 150 euro

Belirlenen tutarların aşılması durumunda, eşyanın niteliğine ve değerine göre gümrük vergisi uygulanabiliyor.

Bu nedenle kişisel kullanım amacıyla getirilen kıyafetler ile başkalarına hediye edilmek üzere getirilen ürünler aynı muafiyet koşullarına tabi tutulmuyor.

YURT DIŞINDAN ALINAN KIYAFETLER İÇİN GÜMRÜK VERGİSİ ÖDENİR Mİ?

Yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından satın alarak beraberlerinde getirdikleri giysiler, kişisel eşya niteliğinde değerlendirilmeleri halinde gümrük vergisinden muaf tutuluyor.

Ancak muafiyetin uygulanabilmesi için eşyaların ticari miktar veya nitelik taşımaması gerekiyor.

Dolayısıyla çok sayıda aynı üründen getirilmesi ya da eşyaların ticari amaçla taşındığının değerlendirilmesi durumunda farklı gümrük hükümleri gündeme gelebiliyor.

Kıyafetlerin kişisel eşya kapsamında değerlendirilmesinde yalnızca satın alma bedeli değil, kullanım amacı ve eşyanın niteliği de önem taşıyor.

430 EURO SINIRI AŞILIRSA NE OLUR?

Yurt dışından getirilen ve kişisel eşya muafiyeti kapsamına girmeyen hediyelik ürünlerin toplam değerinin 430 euroyu aşması halinde gümrük vergilendirmesi uygulanabiliyor.

15 yaşından küçük yolcular için ise bu eşik 150 euro olarak belirlenmiş durumda.

Vergilendirme, eşyanın niteliğine, kıymetine ve ilgili gümrük hükümlerine göre gerçekleştiriliyor.

Bakanlık, yolcu beraberinde getirilen eşyaların ticari miktar veya mahiyette bulunmaması gerektiğinin altını çiziyor.

İNTERNETTEN SİPARİŞ EDİLEN KIYAFETLERDE DE AYNI MUAFİYET GEÇERLİ Mİ?

Ticaret Bakanlığının açıklaması, yolcuların yurt dışından Türkiye'ye gelirken beraberlerinde taşıdıkları kişisel kıyafetleri kapsıyor.

Yurt dışındaki alışveriş sitelerinden sipariş edilerek posta veya hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye gönderilen ürünler ise farklı gümrük kurallarına tabi olabiliyor.

Bu nedenle yolcu beraberindeki kişisel eşya muafiyetinin internet üzerinden yapılan bütün yurt dışı alışverişleri için geçerli olduğu anlamı çıkarılmamalı.