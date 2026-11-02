Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. İki ülke arasında 2025 yılında yaklaşık 9,12 milyar dolarlık dış ticaret açığı oluşurken, Erdoğan ticari ilişkilerin daha dengeli bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için Güney Kore ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, savunma sanayii, yapay zekâ, otomotiv ve yüksek teknoloji alanlarında yeni ortaklıkların gündemde olduğunu söyledi.

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASINDA 15 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine gerçekleştirdiği Seul ziyareti öncesinde Yonhap Haber Ajansına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Erdoğan, karşılıklı yatırımların artırılması ve ortak üretim projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Erdoğan, bu büyümenin daha dengeli bir ticaret yapısıyla gerçekleştirilmesini istediklerini belirtti.

GÜNEY KORE İLE TİCARETTE 9,12 MİLYAR DOLARLIK AÇIK

Erdoğan'ın paylaştığı verilere göre Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticarette ithalat ağırlıklı bir yapı bulunuyor.

2025 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret rakamları şöyle gerçekleşti:

Türkiye'nin Güney Kore'ye ihracatı: 1,14 milyar dolar

Türkiye'nin Güney Kore'den ithalatı: 10,26 milyar dolar

Toplam ticaret hacmi: 11,40 milyar dolar

Türkiye'nin dış ticaret açığı: 9,12 milyar dolar

Bu verilere göre 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 2025 seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 31,6 artması gerekiyor.

Erdoğan, ticaret hacmindeki büyümenin yanı sıra Türkiye'nin Güney Kore'ye yaptığı ihracatın artırılmasının da önem taşıdığını vurguladı.

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ İÇİN GÜNEY KORE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali olarak planladığı Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi de iki ülke arasındaki görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'nin projede potansiyel ortaklardan biri olduğunu belirtti.

2025 yılında imzalanan mutabakat zaptının ardından Güney Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) ile ön fizibilite çalışmalarının gerçekleştirildiğini açıklayan Erdoğan, teknik ve ekonomik değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi.

Nihai kararda elektrik üretim maliyeti, finansman modeli ve yatırımın Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıların belirleyici olması bekleniyor.

Projede Güney Kore ile henüz nihai ortaklık anlaşması imzalanmadı.

SAVUNMA SANAYİİNDE PD170 MOTORU GÜNDEMDE

Türkiye ile Güney Kore arasındaki iş birliğinde savunma sanayii de öne çıkıyor.

Erdoğan, TEI tarafından geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoruna Güney Kore'nin gösterdiği ilgiyi olumlu değerlendirdi.

İki ülke arasında insansız hava araçları, motor teknolojileri ve elektronik sistemler alanlarında ortak çalışmaların artırılabileceğini belirtti.

Ancak açıklamalarda PD170 motoruna ilişkin yeni bir satış veya tedarik anlaşması duyurulmadı.

HYUNDAI VE POSCO YATIRIMLARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli şirketlerin Türkiye'deki mevcut yatırımlarına da değindi.

Hyundai'nin İzmit'teki otomotiv üretim faaliyetleri ile POSCO'nun çelik sektöründeki yatırımlarını ekonomik iş birliğinin önemli örnekleri olarak gösterdi.

Hyundai'nin İzmit tesislerinde elektrikli araç üretimine başlamasının da iki ülke arasındaki sanayi iş birliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Yeni dönemde elektronik, yarı iletkenler, endüstriyel otomasyon, robotik sistemler, biyoteknoloji, ilaç, tıbbi cihazlar ve yenilenebilir enerji alanlarında ortak yatırımların artırılması hedefleniyor.

GÜNEY KORELİ ŞİRKETLERE LOJİSTİK YATIRIMI ÇAĞRISI

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik sorunlarının küresel enerji ve ticaret akışlarını etkilediğini belirten Erdoğan, alternatif ulaşım güzergâhlarının öneminin arttığını ifade etti.

Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumuna işaret eden Erdoğan, Güney Koreli şirketlerin Türkiye'deki ulaştırma ve lojistik yatırımlarında daha fazla yer almasını istediklerini söyledi.

Özellikle demir yolu altyapısı, lojistik merkezleri ve akıllı ulaştırma sistemlerinde yeni ortaklıkların kurulabileceğini belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye ile Güney Kore arasındaki 15 milyar dolarlık ticaret hedefi, yalnızca dış ticaret hacminin büyümesi açısından değil, yüksek teknoloji yatırımları ve sanayi üretiminde kurulabilecek ortaklıklar bakımından da önem taşıyor.

2025 yılında Türkiye'nin Güney Kore'ye karşı verdiği 9,12 milyar dolarlık dış ticaret açığı, ihracatın artırılması hedefini öne çıkarıyor.

Sinop Nükleer Güç Santrali, savunma sanayii ve yüksek teknoloji alanlarındaki iş birliği görüşmeleri ise uzun vadeli yatırım olanakları oluşturabilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Bununla birlikte açıklanan hedefler, henüz kesinleşmiş yeni yatırım veya ticari sözleşmeler anlamına gelmiyor. Somut ekonomik etkiler, ilerleyen dönemde yapılacak anlaşmalarla netleşecek.