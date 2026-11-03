Borsa İstanbul'da milyonlarca liralık özel emir işlemleri dikkat çekti. BIST 100 endeksinin yüzde 1,88 yükseldiği 2 Kasım'da, aralarında Koç Holding, BİM, Pegasus ve Ereğli Demir Çelik'in de bulunduğu 7 hissede toplam 508,6 milyon TL'lik özel emir işlemi gerçekleştirildi. Tek bir hissedeki işlem hacmi 228,8 milyon TL'ye ulaşırken, toplam 4 milyon 150 bin lot el değiştirdi.

EN YÜKSEK ÖZEL EMİR İŞLEM HACMİ KOÇ HOLDİNG'DE

Özel emir işlemleri arasında en yüksek tutar 228,8 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) hisselerinde gerçekleşti.

Koç Holding'i 174,9 milyon TL ile BİM (BIMAS) izledi. Böylece iki hissede gerçekleştirilen özel emir işlemlerinin toplam büyüklüğü 403,7 milyon TL'ye ulaştı.

ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN 7 HİSSE

2 Kasım 2026 tarihinde özel emirle işlem yapılan hisseler ve işlem detayları şöyle;

Hisse Kodu Özel Emir İşlem Hacmi (TL) İşlem Miktarı (Lot) İşlem Fiyatı (TL) AKBNK 31.000.000 500.000 62,00 BIMAS 174.875.000 500.000 349,75 ENKAI 19.312.500 250.000 77,25 EREGL 14.750.000 500.000 29,50 KCHOL 228.800.000 1.200.000 190,667 PETKM 15.720.000 1.000.000 15,72 PGSUS 24.100.000 200.000 120,50 TOPLAM 508.557.500 4.150.000 —

BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcı tarafların önceden anlaştıkları fiyat ve miktar üzerinden gerçekleştirdikleri pay işlemlerini ifade ediyor.

Bu işlemler, piyasada o anda oluşan fiyatlardan farklı seviyelerde gerçekleştirilebiliyor.

Özel emirlerde karşı yatırım kuruluşu, işlem miktarı, fiyat ve valör gibi bilgiler belirtiliyor. Emir, yalnızca işlemin karşı tarafındaki yatırım kuruluşu tarafından görülebiliyor.

Bazı büyük tutarlı işlemlerin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) pay alım satım bildirimi yapılabiliyor. Ancak bildirim bulunmaması halinde işlemi gerçekleştiren yatırımcıların kimliği kamuya açık bilgilerden belirlenemeyebiliyor.

Özel emir işlemleri tek başına hissede yeni bir alım veya satış baskısı oluştuğu anlamına gelmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.