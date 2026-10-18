Borsa İstanbul'da 12-16 Ekim haftasında THYAO, TUPRS, ASELS, SASA ve EREGL'nin de aralarında bulunduğu 20 hissede toplam 4,55 milyar TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi. En yüksek tutarlı tek işlem 1,31 milyar TL ile TCELL'de yapıldı.
Borsa İstanbul'da 12-16 Ekim 2026 işlem haftasında 20 farklı hisse senedinde özel emir yöntemiyle alım satım gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları (THYAO), Tüpraş (TUPRS), ASELSAN (ASELS), SASA Polyester (SASA) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) gibi şirketlerin yer aldığı listede yüz milyonlarca liralık işlemler yapıldı. Haftanın en yüksek tutarlı tek özel emir işlemi ise Turkcell (TCELL) hisselerinde gerçekleşti. TCELL'de 13,4 milyon lotu aşan pay, yaklaşık 1,31 milyar TL karşılığında el değiştirdi.
TCELL HİSSELERİNDE 1,3 MİLYAR TL'LİK ÖZEL EMİR İŞLEMİ
12 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen özel emir işlemlerinde Turkcell (TCELL) ilk sırada yer aldı.
TCELL paylarında 13 milyon 414 bin 296 lot, 97,843 TL işlem fiyatından yaklaşık 1 milyar 312 milyon 497 bin TL karşılığında el değiştirdi.
Aynı gün Tekfen Holding (TKFEN) hisselerinde 542,3 milyon TL, Entra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ENTRA) hisselerinde ise 504,9 milyon TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi.
TAV Havalimanları (TAVHL), Selçuk Ecza Deposu (SELEC), Akbank (AKBNK) ve ASELSAN (ASELS) da haftanın ilk gününde yüksek tutarlı özel emir işlemlerinin görüldüğü hisseler arasında yer aldı.
ASELSAN, TÜPRAŞ VE THYAO'DA DA İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİ
13 Ekim Salı günü ASELSAN hisselerinde 750 bin lot, yaklaşık 261,5 milyon TL karşılığında el değiştirdi.
Aynı gün İzdemir Enerji (IZENR) paylarında 36 milyon lotluk özel emir işlemi yapılırken işlem tutarı 126 milyon TL oldu.
Haftanın son işlem günü olan 16 Ekim Cuma günü ise Tüpraş (TUPRS) hisselerinde 183 milyon 625 bin TL, Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde 136 milyon 375 bin TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi.
SASA Polyester (SASA) hisselerinde de 8 milyon lot, 1,71 TL işlem fiyatından toplam 13 milyon 680 bin TL karşılığında el değiştirdi.
12-16 EKİM HAFTASINDA ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN HİSSELER
12 Ekim Pazartesi
|Hisse
|İşlem hacmi (TL)
|Lot
|Fiyat (TL)
|AKBNK
|122.940.000
|1.800.000
|68,30
|ALKIM
|10.539.347
|904.665
|11,65
|ASELS
|121.012.500
|350.000
|345,75
|ENTRA
|504.933.338
|117.975.079
|4,28
|GUBRF
|49.050.000
|120.000
|408,75
|SELEC
|164.300.500
|2.041.000
|80,50
|TAVHL
|270.392.158
|1.011.635
|267,282
|TCELL
|1.312.497.127
|13.414.296
|97,843
|TKFEN
|542.280.295
|2.111.873
|256,777
13 Ekim Salı
|Hisse
|İşlem hacmi (TL)
|Lot
|Fiyat (TL)
|ASELS
|261.500.000
|750.000
|348,667
|EREGL
|18.750.000
|500.000
|37,50
|GUBRF
|16.360.000
|40.000
|409,00
|ISCTR
|25.840.000
|2.000.000
|12,92
|IZENR
|126.000.000
|36.000.000
|3,50
|KCHOL
|41.820.000
|200.000
|209,10
|TAVHL
|90.261.833
|336.484
|268,25
14 Ekim Çarşamba
|Hisse
|İşlem hacmi (TL)
|Lot
|Fiyat (TL)
|BIMAS
|81.100.000
|200.000
|405,50
|CCOLA
|32.704.762
|402.768
|81,20
|GUBRF
|27.650.000
|70.000
|395,00
|ISCTR
|26.899.984
|2.066.051
|13,02
15 Ekim Perşembe
|Hisse
|İşlem hacmi (TL)
|Lot
|Fiyat (TL)
|BIMAS
|100.375.000
|250.000
|401,50
|AKBNK
|67.800.000
|1.000.000
|67,80
|KCHOL
|106.100.000
|500.000
|212,20
|PGSUS
|33.488.000
|260.000
|128,80
16 Ekim Cuma
|Hisse
|İşlem hacmi (TL)
|Lot
|Fiyat (TL)
|GUBRF
|27.386.875
|72.500
|377,75
|ISCTR
|27.978.189
|2.177.291
|12,85
|MPARK
|10.639.200
|25.575
|416,00
|SASA
|13.680.000
|8.000.000
|1,71
|THYAO
|136.375.000
|500.000
|272,75
|TUPRS
|183.625.000
|500.000
|367,25
BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?
Özel emir işlemi, bir hisse senedinin alıcı ve satıcısının belirli bir fiyat ve miktar üzerinde anlaşarak işlem gerçekleştirmesini sağlayan yöntemdir.
Bu işlemlerde fiyat, piyasada o anda oluşan işlem fiyatından farklı olabilir. Emir, belirlenen karşı yatırım kuruluşuna iletilir ve yalnızca ilgili kuruluş tarafından görülebilir.
Bazı yüksek tutarlı işlemlerin ardından alıcı ve satıcılar Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) pay alım satım bildirimi yapabilir.
Ancak bildirim yapılmayan işlemlerde alıcı ve satıcının kimliği kamuya açık verilerden belirlenemeyebilir.
Özel emirle yapılan bir işlem, tek başına ilgili hissede yükseliş veya düşüş beklentisi bulunduğunu göstermez.
HAFTALIK ÖZEL EMİR İŞLEM HACMİ 4,55 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
Paylaşılan veriler üzerinden yapılan hesaplamaya göre 12-16 Ekim haftasında 20 farklı hissede toplam 30 özel emir işlem kaydı bulunuyor. Bu işlemlerin toplam tutarı yaklaşık 4 milyar 554 milyon TL oldu.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.