Borsa İstanbul'da 12-16 Ekim 2026 işlem haftasında 20 farklı hisse senedinde özel emir yöntemiyle alım satım gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları (THYAO), Tüpraş (TUPRS), ASELSAN (ASELS), SASA Polyester (SASA) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) gibi şirketlerin yer aldığı listede yüz milyonlarca liralık işlemler yapıldı. Haftanın en yüksek tutarlı tek özel emir işlemi ise Turkcell (TCELL) hisselerinde gerçekleşti. TCELL'de 13,4 milyon lotu aşan pay, yaklaşık 1,31 milyar TL karşılığında el değiştirdi.

TCELL HİSSELERİNDE 1,3 MİLYAR TL'LİK ÖZEL EMİR İŞLEMİ

12 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen özel emir işlemlerinde Turkcell (TCELL) ilk sırada yer aldı.

TCELL paylarında 13 milyon 414 bin 296 lot, 97,843 TL işlem fiyatından yaklaşık 1 milyar 312 milyon 497 bin TL karşılığında el değiştirdi.

Aynı gün Tekfen Holding (TKFEN) hisselerinde 542,3 milyon TL, Entra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ENTRA) hisselerinde ise 504,9 milyon TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi.

TAV Havalimanları (TAVHL), Selçuk Ecza Deposu (SELEC), Akbank (AKBNK) ve ASELSAN (ASELS) da haftanın ilk gününde yüksek tutarlı özel emir işlemlerinin görüldüğü hisseler arasında yer aldı.

ASELSAN, TÜPRAŞ VE THYAO'DA DA İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİ

13 Ekim Salı günü ASELSAN hisselerinde 750 bin lot, yaklaşık 261,5 milyon TL karşılığında el değiştirdi.

Aynı gün İzdemir Enerji (IZENR) paylarında 36 milyon lotluk özel emir işlemi yapılırken işlem tutarı 126 milyon TL oldu.

Haftanın son işlem günü olan 16 Ekim Cuma günü ise Tüpraş (TUPRS) hisselerinde 183 milyon 625 bin TL, Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde 136 milyon 375 bin TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi.

SASA Polyester (SASA) hisselerinde de 8 milyon lot, 1,71 TL işlem fiyatından toplam 13 milyon 680 bin TL karşılığında el değiştirdi.

12-16 EKİM HAFTASINDA ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN HİSSELER

12 Ekim Pazartesi

Hisse İşlem hacmi (TL) Lot Fiyat (TL) AKBNK 122.940.000 1.800.000 68,30 ALKIM 10.539.347 904.665 11,65 ASELS 121.012.500 350.000 345,75 ENTRA 504.933.338 117.975.079 4,28 GUBRF 49.050.000 120.000 408,75 SELEC 164.300.500 2.041.000 80,50 TAVHL 270.392.158 1.011.635 267,282 TCELL 1.312.497.127 13.414.296 97,843 TKFEN 542.280.295 2.111.873 256,777

13 Ekim Salı

Hisse İşlem hacmi (TL) Lot Fiyat (TL) ASELS 261.500.000 750.000 348,667 EREGL 18.750.000 500.000 37,50 GUBRF 16.360.000 40.000 409,00 ISCTR 25.840.000 2.000.000 12,92 IZENR 126.000.000 36.000.000 3,50 KCHOL 41.820.000 200.000 209,10 TAVHL 90.261.833 336.484 268,25

14 Ekim Çarşamba

Hisse İşlem hacmi (TL) Lot Fiyat (TL) BIMAS 81.100.000 200.000 405,50 CCOLA 32.704.762 402.768 81,20 GUBRF 27.650.000 70.000 395,00 ISCTR 26.899.984 2.066.051 13,02

15 Ekim Perşembe

Hisse İşlem hacmi (TL) Lot Fiyat (TL) BIMAS 100.375.000 250.000 401,50 AKBNK 67.800.000 1.000.000 67,80 KCHOL 106.100.000 500.000 212,20 PGSUS 33.488.000 260.000 128,80

16 Ekim Cuma

Hisse İşlem hacmi (TL) Lot Fiyat (TL) GUBRF 27.386.875 72.500 377,75 ISCTR 27.978.189 2.177.291 12,85 MPARK 10.639.200 25.575 416,00 SASA 13.680.000 8.000.000 1,71 THYAO 136.375.000 500.000 272,75 TUPRS 183.625.000 500.000 367,25

BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Özel emir işlemi, bir hisse senedinin alıcı ve satıcısının belirli bir fiyat ve miktar üzerinde anlaşarak işlem gerçekleştirmesini sağlayan yöntemdir.

Bu işlemlerde fiyat, piyasada o anda oluşan işlem fiyatından farklı olabilir. Emir, belirlenen karşı yatırım kuruluşuna iletilir ve yalnızca ilgili kuruluş tarafından görülebilir.

Bazı yüksek tutarlı işlemlerin ardından alıcı ve satıcılar Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) pay alım satım bildirimi yapabilir.

Ancak bildirim yapılmayan işlemlerde alıcı ve satıcının kimliği kamuya açık verilerden belirlenemeyebilir.

Özel emirle yapılan bir işlem, tek başına ilgili hissede yükseliş veya düşüş beklentisi bulunduğunu göstermez.

HAFTALIK ÖZEL EMİR İŞLEM HACMİ 4,55 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Paylaşılan veriler üzerinden yapılan hesaplamaya göre 12-16 Ekim haftasında 20 farklı hissede toplam 30 özel emir işlem kaydı bulunuyor. Bu işlemlerin toplam tutarı yaklaşık 4 milyar 554 milyon TL oldu.

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