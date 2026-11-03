Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası sürüyor. Benzin ve motorine yapılan artışların ardından bu kez otogazın litre fiyatına 9,50 TL zam geldi. 3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla yürürlüğe giren zamla birlikte LPG fiyatları büyükşehirlerde 50 TL'yi aşarken motorinin litre fiyatı da 100 TL'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Peki, bugün benzin ne kadar, motorin kaç TL? LPG'ye ne kadar zam geldi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

OTOGAZA 9,50 TL ZAM GELDİ

Akaryakıt fiyatlarında kasım ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe artışlar yaşanıyor.

1 Kasım'da benzin ve motorine uygulanan zamların ardından 3 Kasım Salı günü otogaz fiyatları da yükseldi.

LPG'nin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 lira 50 kuruş zam yapıldı.

Zam öncesinde İstanbul Avrupa Yakası'nda 41,20 TL olan otogazın litre fiyatı 50,70 TL'ye yükseldi. Ankara'da ise fiyat 41,29 TL'den 50,79 TL'ye çıktı.

Böylece LPG fiyatlarında yaklaşık yüzde 23'lük artış yaşandı.

3 KASIM 2026 İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80,50 TL

Motorin litre fiyatı: 100,50 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80,30 TL

Motorin litre fiyatı: 100,30 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81,50 TL

Motorin litre fiyatı: 101,60 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81,70 TL

Motorin litre fiyatı: 101,90 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru, rafineri maliyetleri ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dolar/TL kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olabiliyor.

Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine, illere ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.