Kasım ayının ilk günlerinde devreye girmesi beklenen ÖTV artışının benzin ve motorin fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam beklenirken, LPG otogazda 9 TL'lik artış iddiası da gündemde. Toplam 16,75 TL zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ÖTV KAYNAKLI ZAM BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen kademeli ÖTV artışının yeni etabının 1 Kasım Pazar günü yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin pompa fiyatlarına yansıması halinde benzinin litre fiyatında KDV dahil yaklaşık 4,15 TL, motorinde ise 3,60 TL artış yaşanabileceği belirtiliyor.

Sektörde söz konusu zamların 31 Ekim Cumartesi günü saat 00.01 itibarıyla pompaya yansıyabileceğine ilişkin beklentiler de bulunuyor. Ancak yeni vergi tutarlarının yürürlük tarihi 1 Kasım olarak belirlenmiş durumda. Zamların pompaya yansıyacağı kesin saat, dağıtım şirketlerinin fiyat güncellemeleriyle netleşecek.

LPG OTOGAZA 9 TL ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt sektöründe LPG otogaz fiyatlarına yönelik yüksek oranlı zam beklentisi de gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre otogazın litre fiyatına 3 Kasım Salı günü saat 00.01 itibarıyla 9 TL zam yapılması öngörülüyor.

Bu artışın gerçekleşmesi halinde otogaz fiyatlarının birçok şehirde 50 TL seviyesinin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Ancak LPG'ye yönelik 9 TL'lik zam konusunda henüz resmî bir fiyat duyurusu bulunmuyor.

BENZİN VE MOTORİN 100 TL'Yİ AŞACAK MI?

30 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'da yaklaşık 96,60 TL'den satılan motorinin litre fiyatının 3,60 TL'lik artışla 100,20 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Litresi yaklaşık 76,20 TL olan benzinin ise 4,15 TL'lik zam sonrasında 80,35 TL seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

LPG otogazda beklenen 9 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde İstanbul'da litre fiyatının yaklaşık 50 TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişikliklerin kesinleşmesi için dağıtım şirketlerinin yapacağı fiyat güncellemeleri bekleniyor.