Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler ve maliyet artışları iç piyasaya yansırken, sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin ve motorin grubunda yeni bir zam dalgası kapıda bekliyor.
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki seyir ve vergi güncellemeleri akaryakıt tabelalarını yeniden hareketlendiriyor.
Sektör temsilcilerinin aktardığına göre perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine, cumartesi gününden itibaren ise motorine fiyat artışlarının yansıması öngörülüyor.
Yaklaşan vergi ve maliyet düzenlemeleri öncesinde araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını yakından takip ederken, 28 Ekim 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları seviyesini koruyor.
28 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin litre fiyatı: 76,30 TL
- Motorin litre fiyatı: 96,80 TL
- LPG litre fiyatı: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin litre fiyatı: 76,10 TL
- Motorin litre fiyatı: 96,60 TL
- LPG litre fiyatı: 40,60 TL
Ankara
- Benzin litre fiyatı: 77,30 TL
- Motorin litre fiyatı: 97,90 TL
- LPG litre fiyatı: 41,29 TL
İzmir
- Benzin litre fiyatı: 77,50 TL
- Motorin litre fiyatı: 98,10 TL
- LPG litre fiyatı: 41,20 TL