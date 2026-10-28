Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki seyir ve vergi güncellemeleri akaryakıt tabelalarını yeniden hareketlendiriyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine, cumartesi gününden itibaren ise motorine fiyat artışlarının yansıması öngörülüyor.

Yaklaşan vergi ve maliyet düzenlemeleri öncesinde araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını yakından takip ederken, 28 Ekim 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları seviyesini koruyor.

28 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,30 TL

Motorin litre fiyatı: 96,80 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,10 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 77,30 TL

Motorin litre fiyatı: 97,90 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir