Benzin, motorin ve LPG fiyatları 25 Ekim 2026 Pazar günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilerken, vatandaşlar "Benzin bugün ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "Akaryakıta zam veya indirim var mı?" sorularına yanıt arıyor. Motorin fiyatlarının 100 TL sınırına yaklaşmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları da belli oldu. İşte 25 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

25 EKİM 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,30 TL

Motorin litre fiyatı: 96,80 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,10 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 77,30 TL

Motorin litre fiyatı: 97,90 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 77,50 TL

Motorin litre fiyatı: 98,10 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

50 LİTRELİK DEPO KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Güncel fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası'nda 50 litrelik bir aracın deposunu benzinle doldurmanın maliyeti 3.815 TL'ye ulaşıyor.

Aynı büyüklükteki deponun motorinle doldurulması ise 4.840 TL'yi buluyor.

İzmir'de 50 litrelik motorin deposunun maliyeti 4.905 TL'ye kadar çıkıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası petrol ve işlenmiş akaryakıt ürünlerinin fiyatları, döviz kuru ve vergilerden etkileniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve dolar/TL kurundaki hareketlilik, rafineri çıkış fiyatları üzerinden pompa fiyatlarına yansıyabiliyor. ÖTV ve KDV gibi vergi kalemleri de nihai satış fiyatında önemli paya sahip.