Google Haberler

Son günlerde benzinin litre fiyatına yansıyan indirimlerin ardından sürücüler, 23 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt rakamlarını yakından takip ediyor.

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz/TL kurundaki hareketlilik ve vergi ayarlamaları, pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yeni günde sektörden zam ya da indirim haberi gelmedi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesi, ardından KDV'nin uygulanmasıyla hesaplanıyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük işlenmiş ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takibiyle belirleniyor.

23 EKİM 2026 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Serbest piyasada dağıtım şirketleri ve illere göre değişiklik gösteren anlık litre fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 76,30 TL
  • Motorin: 96,80 TL
  • LPG: 41,20 TL

Akaryakıtta indirim ya da zam var mı? 23 Ekim güncel tabela, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 76,10 TL
  • Motorin: 96,60 TL
  • LPG: 40,60 TL

Akaryakıtta indirim ya da zam var mı? 23 Ekim güncel tabela, Görsel 2

Ankara

  • Benzin: 77,30 TL
  • Motorin: 97,90 TL
  • LPG: 41,29 TL

Akaryakıtta indirim ya da zam var mı? 23 Ekim güncel tabela, Görsel 3

İzmir

  • Benzin: 77,50 TL
  • Motorin: 98,10 TL
  • LPG: 41,20 TL

Akaryakıtta indirim ya da zam var mı? 23 Ekim güncel tabela, Görsel 4

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mustafa Latif Topbaş’tan yüklü BIMAS alımıMustafa Latif Topbaş’tan yüklü BIMAS alımı
Türkiye genelinde yaşanıyor: 56 bin ATM'de nakit krizi!Türkiye genelinde yaşanıyor: 56 bin ATM'de nakit krizi!

Google Haberler