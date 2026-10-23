Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz/TL kurundaki hareketlilik ve vergi ayarlamaları, pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yeni günde sektörden zam ya da indirim haberi gelmedi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesi, ardından KDV'nin uygulanmasıyla hesaplanıyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük işlenmiş ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takibiyle belirleniyor.

23 EKİM 2026 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Serbest piyasada dağıtım şirketleri ve illere göre değişiklik gösteren anlık litre fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 76,30 TL

Motorin: 96,80 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 76,10 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 77,30 TL

Motorin: 97,90 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir