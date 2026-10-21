Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre bu gece yarısı gelecek indirimle birlikte benzin fiyatlarında bu hafta içindeki ikinci fiyat düşüşü gerçekleşmiş olacak.

Hafta başından bu yana yapılan indirimlerin toplam tutarı ise 7 TL 35 kuruşa ulaşacak.

İNDİRİM NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?

3,35 TL'lik indirim, çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısı (bu gece) itibarıyla geçerli olacak.

Fiyat ayarlamasının ardından benzin litre fiyatları il ve bayi bazlı küçük farklılıklar göstermekle birlikte belirgin şekilde gerileyecek.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 79,60 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 79,40 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 80,60 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 80,80 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL