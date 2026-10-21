Akaryakıt fiyatlarında sürücülerin yüzünü güldürecek gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Benzin grubunda perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 TL 35 kuruşluk yeni bir indirim bekleniyor.
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre bu gece yarısı gelecek indirimle birlikte benzin fiyatlarında bu hafta içindeki ikinci fiyat düşüşü gerçekleşmiş olacak.
Hafta başından bu yana yapılan indirimlerin toplam tutarı ise 7 TL 35 kuruşa ulaşacak.
İNDİRİM NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?
3,35 TL'lik indirim, çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısı (bu gece) itibarıyla geçerli olacak.
Fiyat ayarlamasının ardından benzin litre fiyatları il ve bayi bazlı küçük farklılıklar göstermekle birlikte belirgin şekilde gerileyecek.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 79,60 TL
Motorin: 96,70 TL
LPG: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 79,40 TL
Motorin: 96,50 TL
LPG: 40,60 TL
Ankara
Benzin: 80,60 TL
Motorin: 97,80 TL
LPG: 41,29 TL
İzmir
Benzin: 80,80 TL
Motorin: 98,00 TL
LPG: 41,20 TL