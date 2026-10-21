Şirket, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın resmi kurumu SK Pharmacy tarafından düzenlenen ilaç alım ihalesinde başarılı olduğunu açıkladı.

GEN İLAÇ KAZAKİSTAN'DA İLAÇ İHALESİNİ KAZANDI

KAP açıklamasına göre GEN İlaç'ın Kazakistan'daki temsilcilik ofisi tarafından yetkilendirilen Med Service Plus şirketi, SK Pharmacy'nin düzenlediği ilaç alım ihalesine katıldı.

İhale sonucunda GEN İlaç'ın Ankara'daki üretim tesisinde üretilen İntrafen adlı ürün, Kazakistan'daki ibuprofen ihalesini kazandı.

Böylece şirketin Türkiye'de ürettiği ilacın Kazakistan pazarına tedarik edilmesinin önü açıldı.

GENIL İÇİN 1,18 MİLYON DOLARLIK SATIŞ KATKISI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın 2027 yılını kapsayacağı ve ilk ilaç transferinin Kasım 2026'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Anlaşmanın GEN İlaç'ın satışlarına toplam **1 milyon 188 bin 681 dolar

** katkı sağlaması bekleniyor.

İhalenin detayları şöyle:

İhale detayı Açıklama Şirket GEN İlaç (GENIL) Ülke Kazakistan İhaleyi düzenleyen SK Pharmacy Ürün İntrafen (İbuprofen) Üretim yeri Ankara, Türkiye İlk sevkiyat Kasım 2026 (öngörülen) Anlaşma dönemi 2027 Beklenen satış katkısı 1.188.681 USD

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