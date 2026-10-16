Google Haberler

Araç sahipleri ve sürücüler, 16 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatlarını yakından takip ediyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki seyir ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

BENZİN GRUBUNDA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre küresel petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle benzin grubunda indirim yapılması bekleniyor.

Pompa fiyatlarına yansıması beklenen muhtemel indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatının İstanbul'da 80 TL eşiğinin altına gerileyeceği öngörülüyor.

Haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde üç büyükşehirde dağıtım şirketleri ve serbest piyasa verilerine göre güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde listeleniyor:

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta indirim bekleniyor Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta indirim bekleniyor

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI (16 EKİM 2026)

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 83,80 TL
  • Motorin litre fiyatı: 96,60 TL
  • LPG litre fiyatı: 41,20 TL

Akaryakıtta indirim var mı? 16 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 83,60 TL
  • Motorin litre fiyatı: 96,50 TL
  • LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Akaryakıtta indirim var mı? 16 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, Görsel 2

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 84,80 TL
  • Motorin litre fiyatı: 97,70 TL
  • LPG litre fiyatı: 41,29 TL

Akaryakıtta indirim var mı? 16 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, Görsel 3

İzmir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul’da sert düşüş! İşte kazandıran ve kaybettiren hisselerBorsa İstanbul’da sert düşüş! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler
İş Yatırım alım satım listesi: TURSG ilk sıradaİş Yatırım alım satım listesi: TURSG ilk sırada

Google Haberler