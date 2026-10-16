Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki seyir ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

BENZİN GRUBUNDA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre küresel petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle benzin grubunda indirim yapılması bekleniyor.

Pompa fiyatlarına yansıması beklenen muhtemel indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatının İstanbul'da 80 TL eşiğinin altına gerileyeceği öngörülüyor.

Haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde üç büyükşehirde dağıtım şirketleri ve serbest piyasa verilerine göre güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde listeleniyor:

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI (16 EKİM 2026)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 83,80 TL

83,80 TL Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

96,60 TL LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 83,60 TL

83,60 TL Motorin litre fiyatı: 96,50 TL

96,50 TL LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 84,80 TL

84,80 TL Motorin litre fiyatı: 97,70 TL

97,70 TL LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir