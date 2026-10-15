9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde 25,52 TL sabit fiyatla talep toplayan ve fon krizinin patladığı 17 Eylül günü itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da "NETGL" koduyla işlem görmeye başlayan şirket payları, ilk işlem günlerinde fon krizinin yarattığı piyasa baskısıyla karşılaşmıştı.

Halka arz fiyatının ardından sert satışlarla 10,62 TL dip seviyesine kadar gerileyen hisse senedi, 15 Ekim 2026 seansında gelen güçlü alımlarla yönünü sert bir şekilde yukarı çevirdi.

HİSSEDE YÜZDE 10'LUK TAVAN TIRMANIŞI

15 Ekim seansında en düşük 10,620 TL seviyesini test ettikten sonra yoğun alım dalgasıyla karşılaşan NETGL payları, saat 15:34 itibarıyla yüzde 10,00 artışla 11,880 TL seviyesinde kayda geçti.

Gün boyu süren hareketlilikte hissedeki toplam işlem hacmi 203,51 milyon TL seviyesine ulaştı.

ZİRAAT YATIRIM ALIMDA LİDER

15 Ekim 2026 tarihli aracı kurum verilerine göre ilk 5 alıcı kurum toplamda 1.248.099 lot alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı tarafında 1.458.087 lotluk çıkış yaşandı.

Aracı kurum dağılımındaki net dengesizlik -209.988 lot olarak kaydedilse de tahtadaki tavan kilitlenmesinde kamu kökenli aracı kurum alımları başrolü oynadı.

En Çok Alım Yapan Kurumlar:



• Ziraat Yatırım: 426.256 lot (yüzde 23,51 pay, 11,146 TL ortalama maliyet)

• A1 Capital: 303.336 lot (yüzde 16,73 pay, 12,191 TL ortalama maliyet)

• Ata Yatırım: 245.249 lot (yüzde 13,52 pay, 11,852 TL ortalama maliyet)

• Garanti BBVA: 145.567 lot (yüzde 8,03 pay, 11,131 TL ortalama maliyet)

• Ak Yatırım: 127.691 lot (yüzde 7,04 pay, 10,930 TL ortalama maliyet)

• Diğer Alıcılar: 565.246 lot (yüzde 31,17 pay)

En Çok Satış Yapan Kurumlar:



• Yapı Kredi Yatırım: -546.042 lot (yüzde 30,11 pay, 11,179 TL ortalama maliyet)

• QNB Finansinvest: -390.672 lot (yüzde 21,54 pay, 11,554 TL ortalama maliyet)

• Oyak Yatırım: -258.345 lot (yüzde 14,25 pay, 11,426 TL ortalama maliyet)

• Kuveyt Türk: -172.803 lot (yüzde 9,53 pay, 11,297 TL ortalama maliyet)

• Anadolu Yatırım: -90.225 lot (yüzde 4,98 pay, 10,884 TL ortalama maliyet)

• Diğer Satıcılar: -355.258 lot (yüzde 19,59 pay)

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