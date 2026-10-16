Küresel ve yerel piyasalar haftanın son işlem gününe yoğun bir veri gündemi ve kritik gelişmelerle girerken, Borsa İstanbul’da öne çıkan en güncel şirket haberleri ve KAP açıklamalarının detayları şöyle:

İHRACAT, DEV İHALELER VE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

• ETILR: Şirket, Polonya merkezli Sweet Nuts firması ile 1 yıl süreli kapsamlı bir ürün satış sözleşmesine imza attı. Anlaşma büyüklüğünün yaklaşık 10,1 milyon euro (güncel kurla 555,4 milyon TL) olduğu duyuruldu.

• GESAN & EUPWR: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen "154 kV Çukurca TM (Hakkari) Yapım İşi" ihalesinde 390,9 milyon TL bedelle en avantajlı (en düşük) teklif GESAN tarafından verildi. Proje kapsamında kullanılacak tüm teknik teçhizat ve ürünlerin grubun diğer şirketleri EUPWR (Europower Enerji) ile Europower World Enerji’den temin edileceği bildirildi.

• CELHA: Şirket, 2026 yılı içerisinde portföyüne kattığı 39 yeni müşteriye gerçekleştirdiği sevkiyatlar ile bu müşterilerden aldığı bakiye siparişlerin toplam tutarının, 2025 yılı net satış hasılatının yüzde 10'unu aştığını açıkladı.

• MIATK: Bağlı ortaklığı Tripy Mobility üzerinden Karabük’te inşa edilen 1.000 konutluk dev toplu konut projesinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu için 5 yıllık sözleşme imzaladı. Projeden yaklaşık 21,6 milyon TL gelir elde edilmesi öngörülüyor.

FİNANSMAN, BORÇLANMA ARAÇLARI VE KREDİ NOTLARI

• ENJSA: Şirket yönetim kurulu, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla dev bir borçlanma kararı aldı. Şirket, 80 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için yetki verdi.

• EKGYO: Şirket, kaynak çeşitliliğini artırma adımları kapsamında 117 gün vadeli ve 2,5 milyar TL tutarındaki kira sertifikası (sukuk) ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi.

• INVEO: Bağımsız derecelendirme kuruluşu Saha Derecelendirme, şirketin uzun vadeli ulusal notunu (TR) AA, kısa vadeli ulusal notunu (TR) A1+ ve not görünümünü ise 'Stabil' olarak teyit etti.

SERMAYE YAPISI, ORTAKLIK VE BİRLEŞME ADIMLARI

• HEKTS: Gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırımı sonrasında ana ortak OYAK’ın şirketteki oy hakkı oranı yüzde 46,87’den yüzde 50,95’e yükseldi. Süreçle ilgili olarak zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığı belirtildi.

• ADGYO: yüzde 100 bağlı ortaklığı konumundaki Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme'nin kolaylaştırılmış usulde devralınması suretiyle şirket bünyesinde birleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmî başvuru yapıldığını açıkladı.

• GLYHO: Rota Portföy Abis Hisse Senedi Serbest Özel Fonu’nun mülkiyetinde bulunan ve şirket sermayesinin yüzde 17,18’ine denk gelen 335 milyon TL nominal değerli payların satışına ilişkin "Pay Satış Bilgi Formu" onayı için SPK’ya başvurulduğu duyuruldu.

• AKSUE: Şirket, Ayduran Elektrik Taahhüt ve Ticaret’in satın alma opsiyonunun değerlendirilmesine karar verdi. Bu doğrultuda şirket değerinin tespiti amacıyla SPK lisanslı yetkili bir değerleme kuruluşunun görevlendirildiği açıklandı.

• VSNMD: Şirket, yüzde 60 oranındaki bağlı ortaklığı Vişne Chem’in konsolidasyona dahil edildiğini; bu kapsamda 30.09.2026 tarihli dokuz aylık finansal dönemden itibaren konsolide finansal tablo yayımlayacağını ilan etti.

• METEN: Şirketin yüzde 20 oranında iştirak ettiği Yeka RES Elektrik Üretim şirketinin tasfiye sürecinin resmen tamamlandığı duyuruldu.

HUKUKİ SÜREÇLER, SORUŞTURMALAR VE AÇIKLAMALAR

• EDATA: Basında yer alan soruşturma haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Şirketin bazı yöneticileri ve ana ortakları hakkında adli tedbir kararları bulunduğunu, ancak şirket tüzel kişiliği hakkında herhangi bir adli tedbir veya faaliyetleri kısıtlayıcı karar bulunmadığını ve operasyonların kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

• UCAYM: Piyasadaki son gelişmeler üzerine açıklama yapan şirket, SPK tarafından tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarında herhangi bir yatırımının bulunmadığını ve süreçte adı geçen şahıs ya da kurumlarla hiçbir ilişkisinin olmadığını vurguladı.

• TATEN: TEİAŞ aleyhine açılan 2025 yılı RES katkı payı davasında ilk derece mahkemesinin kararını duyurdu. Mahkeme, 466,2 milyon TL’nin avans faiziyle birlikte şirkete iadesine karar verirken, hukuki kararın henüz kesinleşmediği belirtildi.

• SARKY: Genel kurul kararlarının iptali istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, ihtiyati tedbir talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve dosyanın bilirkişiye tevdi edilmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi 13.01.2027 olarak belirlendi.

• ZOREN: Tekkehamam II JES projesine ilişkin idari karara karşı yapılan itirazın Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini, davada esasa ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.