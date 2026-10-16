Yapılan resmi açıklamada, Türkiye hisse senedi piyasasına ilişkin bazı endeks değişikliklerinin ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak dondurulduğu duyuruldu.

15 Ekim 2026 itibarıyla derhal yürürlüğe giren kararın, piyasadaki yapısal şeffaflık ve halka açıklık oranlarının güvenilirliğine dair kaygılardan kaynaklandığı belirtildi.

KARARIN GEREKÇESİ: HALKA AÇIKLIK ORANLARI VE KOORDİNELİ İŞLEM ENDİŞESİ

MSCI, dondurma kararının temel nedeni olarak uluslararası kurumsal yatırımcıların dile getirdiği endişeleri işaret etti.

Borsa İstanbul'daki bazı küçük ölçekli şirketler ile bağlantılı fonlar üzerinden koordineli alım-satım işlemleri gerçekleştirildiğine dair kaygılar göze çarpıyor.

Kuruluşa göre bu tür işlemler:

• Şirketlerin fiili halka açıklık dolaşım oranlarının doğru tespit edilmesini zorlaştırıyor.

• Piyasa bütünlüğü ve veri şeffaflığı üzerinde soru işaretleri yaratıyor.

Türkiye’deki yetkili kurumların konuyla ilgili attığı düzenleyici adımlar not edilmekle birlikte, MSCI bu önlemlerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve piyasada kalıcı iyileşmenin görülmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

FON USULSÜZLÜKLERİ VE SORUŞTURMA SÜREÇLERİNİN KARARA ETKİSİ

MSCI’ın kararı, son dönemde sermaye piyasalarında gündeme gelen yatırım fonları üzerindeki şüpheli işlemler ve başlatılan incelemelerle doğrudan paralellik gösterdi.

• Fonların Kötüye Kullanımı: İncelemelerde, bazı portföy yönetim şirketlerine ait fonların, fiili dolaşımı düşük şirket hisselerinde olağan dışı ve yapay fiyat hareketleri yarattığı tespit edilmişti. MSCI, karar metninde bu duruma doğrudan atıfta bulunarak uluslararası yatırımcıların koordineli fon işlemlerinden duyduğu rahatsızlığı vurguladı.

• Fiili Dolaşım İllüzyonu: Şirket ortakları veya bağlantılı kişilerin hisseleri doğrudan ellerinde tutmak yerine ilişkili fonlar üzerinden toplaması, bu payların kağıt üzerinde "halka açık" görünmeye devam etmesine yol açtı. MSCI, bu durumun şirketlerin gerçek halka açıklık oranlarını saptırdığını ve endeks hesaplama mantığını bozduğunu belirtti.

• Düzenleyici Adımlar Henüz "Başlangıç" Seviyesinde: SPK ve ilgili kurumların usulsüz fon işlemlerine yönelik attığı adımlar ile fon paylarının halka açıklık hesabından düşülmesine dair düzenlemeler not edildi. Ancak MSCI, bu önlemlerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve kalıcı yaptırımlar görülmeden güvenin tam olarak sağlanamayacağını ifade etti.

DONDURULAN İŞLEMLER NELERİ KAPSIYOR?

Alınan karar doğrultusunda MSCI, Türk hisse senetleri için üç ana işlem türünü uygulamaya almayacak:

• Sermaye ve Pay Artışları: Yabancı Dahil Etme Faktörü (FIF) ve endeks hesaplamalarındaki hisse sayısı (NOS) artışları yapılmayacak.

• Yeni Şirket Eklemeleri: MSCI Türkiye Yatırım Yapılabilir Piyasa Endeksi’ne (IMI) yeni hisse senedi dahil edilmeyecek.

• Kategori Geçişleri: Şirketlerin büyüklük segmentleri arasında daha üst seviyelere geçişleri durduruldu.

Önemli Not: Söz konusu kısıtlama yalnızca endeks güncellemelerini ve değişikliklerini kapsıyor. Borsa İstanbul’daki mevcut işlemlerin durdurulması ya da MSCI Türkiye endekslerinin tamamen askıya alınması gibi bir durum söz konusu değil.

TÜRKİYE'NİN "GELİŞMEKTE OLAN PİYASA" STATÜSÜ RİSKTE Mİ?

MSCI, sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla yetkililerden nihai pay sahipliği verilerinin zamanında paylaşılmasını, etkili gözetim ve yaptırım mekanizmalarının kurulmasını talep ediyor.

Açıklamada öne çıkan bir diğer kritik başlık ise statü değerlendirmesi oldu:

• Haziran 2027 Hedefi: Haziran 2027’ye kadar piyasa yapısında yeterli ve somut bir ilerleme sağlanamaması halinde ek tedbirler gündeme gelecek.

• Olası Statü Değişikliği: Şeffaflık standartlarının yakalanamaması durumunda Türkiye’nin mevcut "Gelişmekte Olan Piyasa" (Emerging Market) statüsünün, "Sınır Piyasa" (Frontier Market) veya "Bağımsız Piyasa" (Standalone Market) seviyesine düşürülmesi değerlendirilebilecek.

MSCI, Türkiye piyasasındaki gelişmeleri ve atılan adımları "2027 Yıllık Piyasa Sınıflandırma İncelemesi" kapsamında yakından takip etmeyi sürdürecek.

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