Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ergun, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli tüm bildirimlerin iletildiğini belirterek Borsa İstanbul'un süreçteki sorumluluğunu eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı.

130 UYARI İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

Soruşturma sürecinde Borsa İstanbul ile SPK arasındaki iletişim ve denetim mekanizmaları tartışma konusu oldu.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Borsa İstanbul’un 2025 yılından itibaren şüpheli yatırım fonlarına ilişkin SPK’ya 130 ayrı uyarıda bulunduğu, ancak bu uyarıların makamlarca yeterince dikkate alınmadığı öne sürüldü.

Tartışmalara yanıt veren BİST Genel Müdürü Ergun, "Borsa İstanbul olarak SPK'ya bildirimlerimizi gerçekleştirdik, bu konuda üstümüze düşeni yaptık" diyerek kurumun şeffaf ve sorumlu tutumunu altını çizerek ifade etti.

SPK: "E-POSTA BİLGİ NOTLARINI DAHİ DİKKATE ALIYORUZ"

İddiaların ardından Sermaye Piyasası Kurulu da yazılı bir açıklama yaparak Borsa İstanbul’dan gelen her türlü bilginin titizlikle incelendiğini duyurdu.

Kurul, denetim ve gözetim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürüldüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kurulumuz gözetim ve denetim çalışmalarında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarını dahi dikkate almakta ve ilgililer hakkında gerekli yaptırımları uygulamaktadır."

FON TASFİYELERİ VE YATIRIMCI HAKLARI TBMM GÜNDEMİNDE

Tartışmalar sürerken, soruşturmaya konu olan bazı yatırım fonlarının tasfiyesi ve yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik yasal düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alındı.

Görüşmelerde, el konulan veya tasfiye sürecine giren fon varlıklarının geri kazanılması ve yatırımcı haklarının güvence altına alınması için atılacak kritik adımlar detaylandırıldı.

Borsa İstanbul ve SPK cephesinden gelen karşılıklı açıklamalar, sermaye piyasalarındaki denetim süreçlerinin ve yatırım fonlarına yönelik yürütülen soruşturmanın seyrini yeniden finans kulislerinin merkezine taşıdı.