Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül'de tasfiye kararı aldığı yatırım fonlarıyla ilgili yeni bir aşamaya geçildi. Fon yatırımcılarına 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemeyle yatırımcı alacaklarının enflasyon dikkate alınarak hesaplanması, fon varlıklarının geri kazanılması ve tasfiye sürecinin SPK denetiminde yürütülmesi amaçlanıyor.

FON TASFİYESİ DÜZENLEMESİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklif, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında tasfiyesine karar verilen ve düzenlemenin yayımlandığı tarihte tasfiye işlemleri tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsıyor.

Düzenlemeyle fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, oluşan zararların sorumlulardan tahsil edilmesi ve elde edilen kaynakların yatırımcılara dağıtılması hedefleniyor.

FON YATIRIMCILARINA 1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDEME

Kanun teklifine göre SPK tarafından belirlenecek fonlarda yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında bulunan yatırımcılara hesaplanan tutar kadar, 1 milyon TL ve üzerinde bulunan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılması öngörülüyor.

Ancak ödemeler belirli şartlara bağlı olacak. Ara ödeme, yatırımcının enflasyon endekslemesi uygulanmadan hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak.

Para piyasası fonları dışındaki fonlarda ödeme miktarı, yatırımcının hesabında bulunan katılma paylarının Takasbank tarafından hesaplanan toplam değerinden de yüksek olamayacak.

PARASI AZ OLAN YATIRIMCIYA ÖNCELİK VERİLEBİLECEK

Tasfiye kapsamında elde edilen nakdin tüm yatırımcıların alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde farklı ödeme yöntemleri uygulanabilecek.

SPK, mevcut kaynakla mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ödeme alabilmesi için düşük tutarlı alacaklardan başlayarak ödeme yapılmasına karar verebilecek.

Alternatif olarak tüm yatırımcılar için asgari bir ara ödeme tutarı da belirlenebilecek.

Ara ödeme yapılması halinde yatırımcıların fon katılma payları hemen iade edilmeyecek. Payların iadesi nihai tasfiye ödemesi sırasında gerçekleştirilecek.

YATIRIMCILARIN PARASI ENFLASYONA GÖRE HESAPLANACAK

Teklifte, fon varlıklarının yatırımcı alacaklarını karşılamaya yetmemesi durumunda uygulanacak hesaplama yöntemi de düzenlendi.

Buna göre yatırımcıların fona yatırdığı ve fondan çektiği nakit tutarları dikkate alınacak.

Hesaplamada TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması kullanılacak.

Net yatırım tutarı Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak.

BAZI YATIRIMCILARA ÖDEME YAPILMAYACAK

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı fiillerini işlediği ya da ilgili fonlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesaplarından ödeme yapılmayacak.

Fon pay sahipliği ise MKK kayıtlarıyla mutabakat sağlanarak belirlenecek.

FONLARDAN ELDE EDİLEN BAZI KAZANÇLAR İADE EDİLEBİLECEK

Teklifte gönüllü iade mekanizmasına da yer verildi. Tasfiye tarihinden önce fon katılma paylarını iade ederek ödeme alan yatırımcılar, enflasyon göstergeleriyle hesaplanan tutarı aşan getirilerini SPK tarafından ilan edilecek hesaplara isteğe bağlı olarak aktarabilecek.

Benzer uygulama, ilgili fonların portföylerinde bulunan ve SPK tarafından belirlenen paylardan kazanç elde eden kişiler için de geçerli olabilecek.

FON MAĞDURLARINA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi, düzenlemenin henüz yasalaştığı anlamına gelmiyor.

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Ödemelerin hangi tarihte başlayacağı ve uygulamanın ayrıntıları ise henüz kesinleşmedi.