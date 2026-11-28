Borsa, altın, dolar ve euro yatırımcısının haftalık kazanç tablosu belli oldu. 23-27 Kasım haftasında BIST 100 endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, gram altın yüzde 2,37'lik yükselişle haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Dolar ve euro sınırlı yükseliş kaydederken yatırım ve emeklilik fonları haftayı kayıpla tamamladı.

BIST 100 HAFTAYI 10.977,01 PUANLA TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, en düşük 10.615,74 puanı ve en yüksek 11.289,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,39 azalarak 10.977,01 puandan tamamladı.

SERT DÜŞEN ALTIN ANİDEN TOPARLADI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,37 artışla 5 bin 950 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,78 artışla 40 bin 191 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 10 bin 15 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,08 artışla 10 bin 123 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,40 artışla 50,7830 liraya çıkarken, avro yüzde 0,02 artışla 55,6690 liraya yükseldi.

PARA PİYASASI FONLARI POZİTİF AYRIŞTI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,93, emeklilik fonları yüzde 2,32 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında tek kazandıran yüzde 0,4 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.