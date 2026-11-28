Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para ve ödeme hizmetleri sektörüne ilişkin yeni bir karar aldı. Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni iptal edildi.

Merkez Bankası'nın söz konusu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024 YILINDA VERİLEN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ

Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 17 Ekim 2024 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu faaliyet izninin, 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında Bankamızın 17/10/2024 tarih ve 11727/21326 sayılı Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."