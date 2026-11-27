Şirket, ilgili özel hesap dönemini net dönem zararı ile kapatması nedeniyle pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmayacağını resmen duyurdu.

Şirket tarafından yapılan bildirime göre; 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı finansal sonuçları, kar dağıtımına imkân tanımadı. Mali veriler şu şekilde gerçekleşti:

• SPK Mevzuatına Göre: Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) uyarınca hazırlanan konsolide tablolarda 4 milyar 26 milyon 170 bin 539 TL net dönem zararı oluştu.

• Yasal Kayıtlara Göre: Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenen mali tablolarda ise 5 milyar 96 milyon 409 bin 733 TL net dönem zararı kaydedildi.

KARAR TESCİL VE İLAN EDİLDİ

Yönetim Kurulunun 20 Ağustos 2026 tarihli teklifi doğrultusunda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınan kar dağıtılmaması önerisi, toplantıya katılan ortakların oyçokluğu ile kabul edildi.

İlgili Genel Kurul kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği ve 27 Kasım 2026 tarihli, 11718 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TTSG) yayımlanarak resmiyet kazandığı bildirildi.

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