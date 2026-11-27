UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, Gürcistan'da yaşanan tribün olaylarının ardından gözler borsada işlem gören BJKAS hisselerine çevrildi. Siyah-beyazlı kulübün hisseleri haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'da oynanan karşılaşmada İsrail ekibiHapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Ancak mücadele, tribünlerde yaşanan olaylarla da gündeme geldi.

Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında kale arkasındaki tribünde olaylar çıktı. Gürcistan polisinin taraftarlara orantısız güç kullanarak müdahale etmesi üzerine tribündeki gerginlik büyüdü.

Maç öncesinde Filistin bayrağı açan taraftarlara da müdahale eden Gürcü polisinin biber gazı kullandığı ve taraftarlara şiddet uyguladığı belirtildi.

Kaynak: Investing

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ DÜŞÜŞLE İŞLEM GÖRDÜ

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın borsada işlem gören hisselerinin performansı da takip edilmeye başlandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS) hisseleri, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Hisseler, TSİ 11.37 itibarıyla yüzde 1,72 değer kaybederek 1,14 TL'den işlem gördü. BJKAS'ın haftalık kaybı yüzde 0,87'ye, aylık kaybı ise yüzde 7,32'ye ulaştı.

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