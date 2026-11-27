Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 27 Kasım 2026 Cuma gününe önceki kapanışa göre 5,94 puan ve yüzde 0,06 azalışla 10.737,18 puandan başladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken; sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,62 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

TCMB KARARLARI BANKACILIK HİSSELERİNİ BASKILADI: EN ÇOK PARA ÇIKAN HİSSELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) TL mevduat zorunlu karşılıklarına ödenen faiz veya telafi oranını ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86’sından yüzde 90’ına çıkarması ve bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara vermesi, sabah seansında banka hisseleri üzerinde satış baskısı yarattı.

Saat 10:30 itibarıyla günün ilk bölümünde en yoğun para çıkışı yaşanan hisseler ve fiyat değişimleri şöyle sıralandı:

• YKBNK: -133.092.955 TL para çıkışı (Son fiyat: 32,020 TL | Değişim: %-4,47)

• ISCTR: -92.366.601 TL para çıkışı (Son fiyat: 11,380 TL | Değişim: %-3,64)

• VAKBN: -84.342.448 TL para çıkışı (Son fiyat: 29,660 TL | Değişim: %-6,08)

• GARAN: -76.463.654 TL para çıkışı (Son fiyat: 135,900 TL | Değişim: %-3,00)

• SASA: -22.870.872 TL para çıkışı (Son fiyat: 1,420 TL | Değişim: %-1,39)

• AKBNK: -22.751.909 TL para çıkışı (Son fiyat: 58,250 TL | Değişim: %-3,96)

• EKGYO: -18.118.365 TL para çıkışı (Son fiyat: 16,110 TL | Değişim: %-3,30)

• TRALT: -10.511.873 TL para çıkışı (Son fiyat: 34,000 TL | Değişim: %2,97)

SANAYİ VE ENERJİ HİSSELERİNE GÜÇLÜ PARA GİRİŞİ

Bankacılık tarafındaki satışlara karşın enerji, savunma ve sanayi odaklı lokomotif hisselerde alım iştahının korunduğu görüldü. BIST 100 endeksinde en fazla para girişi kaydedilen hisseler şu şekilde gerçekleşti:

• ASTOR: 151.694.034 TL para girişi (Son fiyat: 152,900 TL | Değişim: %4,51)

• ASELS: 150.170.335 TL para girişi (Son fiyat: 320,000 TL | Değişim: %1,59)

• TUPRS: 62.904.337 TL para girişi (Son fiyat: 330,000 TL | Değişim: %2,09)

• KCHOL: 45.062.875 TL para girişi (Son fiyat: 186,000 TL | Değişim: %0,00)

• THYAO: 39.336.090 TL para girişi (Son fiyat: 307,750 TL | Değişim: %-0,65)

• BIMAS: 11.979.080 TL para girişi (Son fiyat: 364,250 TL | Değişim: %1,18)

• BRSAN: 10.859.240 TL para girişi (Son fiyat: 642,500 TL | Değişim: %0,23)

• FROTO: 7.733.199 TL para girişi (Son fiyat: 65,550 TL | Değişim: %-0,38)

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puan seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

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