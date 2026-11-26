Borsa İstanbul'da gün sonu para giriş ve çıkış verileri belli oldu. BIST 100’de günün en yüksek para girişi KCHOL’de, en güçlü çıkış ise YKBNK’de görüldü.
BIST 100 hisseleri arasında en yüksek para girişi Koç Holding (KCHOL) hisselerinde görülürken, para çıkışında Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ilk sırada yer aldı.
GÜNÜN EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELERİ
Gün sonu verilerine göre KCHOL, 118 milyon 205 bin 809 liralık para girişiyle ilk sırada yer aldı. KCHOL'ü 45 milyon 449 bin 80 lirayla Kardemir D (KRDMD), 44 milyon 347 bin 235 lirayla Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) takip etti.
Günün en yüksek para girişi gerçekleşen diğer hisseleri ise Şişecam (SISE), Garanti BBVA (GARAN), Tera Yatırım (TRALT), Anadolu Efes (AEFES) ve VakıfBank (VAKBN) oldu.
|Hisse
|Para girişi (TL)
|Son fiyat (TL)
|Günlük değişim
|KCHOL
|118.205.809
|186,00
|%1,86
|KRDMD
|45.449.080
|35,30
|%2,92
|EREGL
|44.347.235
|29,58
|%3,14
|SISE
|40.565.594
|31,28
|%3,51
|GARAN
|39.893.043
|140,10
|%1,60
|TRALT
|32.160.954
|33,02
|%2,87
|AEFES
|27.910.735
|15,04
|%2,87
|VAKBN
|27.600.021
|31,58
|%1,87
Kaynak: ForInvest
GÜNÜN EN ÇOK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELERİ
Para çıkışında ise YKBNK ilk sırada yer aldı. Yapı Kredi Bankası hisselerinde 484 milyon 710 bin 319 liralık para çıkışı kaydedildi.
YKBNK'yi 328 milyon 493 bin 50 lirayla Aselsan (ASELS), 294 milyon 814 bin 750 lirayla BİM Mağazalar (BIMAS) takip etti. Akbank (AKBNK) ve Turkcell (TCELL) de para çıkışının yoğunlaştığı hisseler arasında yer aldı.
|Hisse
|Para çıkışı (TL)
|Son fiyat (TL)
|Günlük değişim
|YKBNK
|-484.710.319
|33,52
|%-1,53
|ASELS
|-328.493.050
|315,00
|%0,40
|BIMAS
|-294.814.750
|360,00
|%0,07
|AKBNK
|-227.642.043
|60,65
|%0,00
|TCELL
|-156.346.395
|86,55
|%-0,46
|ASTOR
|-128.034.967
|146,30
|%-4,00
|MGROS
|-77.353.184
|399,75
|%-0,25
|THYAO
|-74.434.659
|309,75
|%-0,56
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