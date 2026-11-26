BIST 100 hisseleri arasında en yüksek para girişi Koç Holding (KCHOL) hisselerinde görülürken, para çıkışında Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ilk sırada yer aldı.

GÜNÜN EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELERİ

Gün sonu verilerine göre KCHOL, 118 milyon 205 bin 809 liralık para girişiyle ilk sırada yer aldı. KCHOL'ü 45 milyon 449 bin 80 lirayla Kardemir D (KRDMD), 44 milyon 347 bin 235 lirayla Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) takip etti.

Günün en yüksek para girişi gerçekleşen diğer hisseleri ise Şişecam (SISE), Garanti BBVA (GARAN), Tera Yatırım (TRALT), Anadolu Efes (AEFES) ve VakıfBank (VAKBN) oldu.

Hisse Para girişi (TL) Son fiyat (TL) Günlük değişim KCHOL 118.205.809 186,00 %1,86 KRDMD 45.449.080 35,30 %2,92 EREGL 44.347.235 29,58 %3,14 SISE 40.565.594 31,28 %3,51 GARAN 39.893.043 140,10 %1,60 TRALT 32.160.954 33,02 %2,87 AEFES 27.910.735 15,04 %2,87 VAKBN 27.600.021 31,58 %1,87

Kaynak: ForInvest

GÜNÜN EN ÇOK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELERİ

Para çıkışında ise YKBNK ilk sırada yer aldı. Yapı Kredi Bankası hisselerinde 484 milyon 710 bin 319 liralık para çıkışı kaydedildi.

YKBNK'yi 328 milyon 493 bin 50 lirayla Aselsan (ASELS), 294 milyon 814 bin 750 lirayla BİM Mağazalar (BIMAS) takip etti. Akbank (AKBNK) ve Turkcell (TCELL) de para çıkışının yoğunlaştığı hisseler arasında yer aldı.

Hisse Para çıkışı (TL) Son fiyat (TL) Günlük değişim YKBNK -484.710.319 33,52 %-1,53 ASELS -328.493.050 315,00 %0,40 BIMAS -294.814.750 360,00 %0,07 AKBNK -227.642.043 60,65 %0,00 TCELL -156.346.395 86,55 %-0,46 ASTOR -128.034.967 146,30 %-4,00 MGROS -77.353.184 399,75 %-0,25 THYAO -74.434.659 309,75 %-0,56

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