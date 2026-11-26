ASELSAN (ASELS) yatırımcılarının temettü ödemesine ilişkin hak kullanım işlemi 26 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre şirketin pay başına net temettü oranı yüzde 36,34867, brüt temettü oranı ise yüzde 42,76315 olarak açıklandı.

MKK tarafından yayımlanan hak kullanım kayıtlarında, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için nakit temettü ödeme işlemi yer aldı.

Buna göre ASELSAN yatırımcılarına yapılacak ödemede net temettü oranı yüzde 36,34867, brüt temettü oranı yüzde 42,76315 olarak kaydedildi.

Kaynak: KAP

TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ 26 KASIM

Kayıtlarda nakit ödeme tarihi 26 Kasım 2026 olarak belirtildi. Ödeme para birimi ise Türk lirası (TRY) olarak açıklandı.

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