Borsa İstanbul'da işlem gören Çemaş Döküm Sanayi (CEMAS), yüzde 100 bedelli sermaye artırımı kararını yeniledi. Şirket, SPK'ya başvuru için öngörülen 30 günlük süre koşulunun yerine getirilememesi nedeniyle önceki yönetim kurulu kararını iptal ederek aynı içerikte yeni bir karar aldı.

SERMAYESİ 1,58 MİLYAR TL'YE YÜKSELTİLECEK

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 791 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yüzde 100 oranında nakit artırılarak 1 milyar 582 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

Sermaye artırımı kapsamında 1 TL nominal değerli 791 milyon adet hamiline yazılı ve borsada işlem görecek nitelikte pay ihraç edilecek.

RÜÇHAN HAKKI KULLANIM FİYATI 1 TL OLACAK

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmayacak. Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL üzerinden kullandırılacak.

Rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlendi. Kullanım süresinin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde süre, takip eden ilk iş günü akşamı sona erecek.

ÇEMAŞ DÖKÜM BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI DETAYLARI

Sermaye Artırımı Bilgileri CEMAS Mevcut sermaye 791.000.000 TL Yeni sermaye 1.582.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL Bedelli sermaye artırımı oranı %100 Artırılacak sermaye 791.000.000 TL İhraç edilecek pay adedi 791.000.000 Rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL Rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gün

KULLANILMAYAN PAYLAR HALKA ARZ EDİLECEK

Yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda oluşacak fiyat üzerinden iki iş günü süreyle halka arz edilecek.

Halka arz sonrasında satılmayan paylar ise SPK'nın ilgili tebliği uyarınca altı iş günü içerisinde iptal edilecek.

ÖNCEKİ BEDELLİ KARARI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Çemaş Döküm, 26 Ekim 2026 tarihli ve 2026/26 sayılı sermaye artırımı kararının, izahnamenin onaylanması için 30 gün içerisinde SPK'ya başvurma koşulunun yerine getirilememesi nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Şirket yönetim kurulu, 26 Kasım 2026 tarihinde aynı içerikte yeni bir karar alarak sermaye artırımı için SPK ve diğer ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;